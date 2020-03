Ovečkinovi chýbajú dva góly, aby sa vyrovnal Gretzkému: Na rekordy teraz nemyslím

Ruský kanonier sa už začína doma nudiť.

27. mar 2020 o 10:38 TASR

NEW YORK. Ruského hokejistu Alexandra Ovečkina bude mrzieť, ak sezónu v zámorskej NHL nedohrajú a on tak príde o šancu pokoriť 50-gólovú hranicu.

Kanonier Washingtonu nastrieľal do prerušenia ročníka 48 gólov a spoločne s Davidom Pastrňákom z Bostonu figuroval na čele tabuľky strelcov.

Zdravie je prvoradé

Ak pridá ešte dva presné zásahy, deviatykrát v kariére dosiahne 50-gólovú métu v jednej sezóne, čím by sa vyrovnal rekordérom Wayneovi Gretzkému a Mikeovi Bossymu.

Navyše sa by dostal na kariérnu métu 708 gólov v NHL, čím by sa v historickej tabuľke ligových kanonierov vyrovnal na siedmom mieste Mikeovi Gartnerovi. Na čele poradia je Gretzky s 894 gólmi.

Ovečkin priznal, že naháňanie rekordov je jedna z posledných vecí, na ktorú teraz myslí. "Samozrejme, chcel by som nastrieľať 50 gólov. Momentálne je však najdôležitejšia vec zostať zdravý a v bezpečí.

Mrzí ma, že nemôžem teraz útočiť na 50-gólovú hranicu a ďalší míľnik, no musíte myslieť predovšetkým na vašu rodinu, ľudí a fanúšikov.

Čím skôr spoločne túto vec prekonáme, tým skôr sa vrátime k hokeju," uviedol kapitán Washingtonu vo videohovore, ktorý zorganizovala NHL.

Uvítal by okamžité play off

Tridsaťštyriročný krídelník je počas pandémie koronavírusu so svojou tehotnou manželkou Anastasiou a ročným synom Sergejom v dome vo Virgínii. "Sme doma, máme čo robiť, staráme sa o dom, hráme sa s malým.

O niekoľko mesiacov očakávame ďalší prírastok do rodiny. Prvý týždeň nám ubehol rýchlo, veľa sme oddychovali, relaxovali, teraz to už začína byť trochu nudné," citoval Ovečkina portál nhl.com.

Capitals v čase prerušenia súťaže figurovali na čele Metropolitnej divízie a mierili jasne do play off.

Vedenie ligy v prípade obnovenia súťaže pracuje s rôznymi alternatívami, ako dokončiť ročník, v hre je aj možnosť, že základná časť sa už nedohrá a začnú sa hneď boje o Stanleyho pohár, možno aj s viac ako 16 tímami.

"Pre nás by bolo lepšie, keby sa hneď začala vyraďovacia časť," povedal osemnásobný víťaz Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL.

"Nechceme hrať tie extra zápasy. Viem, že niektorí si ich želajú, veď s tímami stále bojujú o play off. Aj fanúšikovia by radi videli viac zápasov. No ja by som si želal hrať hneď play off. Prepáčte, chalani."