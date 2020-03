Čo povedal Magoni o Vlhovej? Na Shiffrinovú potrebuje desať rokov

BRATISLAVA. Hoci má drobnú postavu, vyžaruje z neho rešpekt. Na svahu je prísny a nekompromisný. V súkromí ľudský a zábavný.

V lyžiarskom svete je rešpektovaný a obľúbený pre svoju žoviálnosť. Taliansky tréner Livio Magoni doviedol v minulosti k najväčším úspechom slovinskú lyžiarku Tinu Mazeovú.

Pred štyrmi rokmi začal trénovať Petru Vlhovú, ktorá sa pod jeho vedením dostala medzi absolútnu lyžiarsku elitu.

So Slovenkou bude spolupracovať ďalšie dva roky – až do olympiády v Pekingu. Vlhová to potvrdila vo štvrtok.

„Obaja priznali, že boli dobré aj zlé dni ako v manželstve. Petra sa vyjadrila, že Livia potrebuje,“ priblížil Vlhovej otec Igor.

Aké boli štyri roky ich vzájomnej spolupráce? Čo všetko taliansky odborník povedal za ten čas denníku SME o Vlhovej či ich rivalite s Mikaelou Shiffrinovou?

Prečo sa rozhodol trénovať Vlhovú? (január 2017)

Magoni pred sezónou povedal, že bude trénovať len lyžiara, ktorý skončil v minulom ročníku prinajhoršom piaty. Vlhová bola v hodnotení slalomu až šiesta.

Prečo urobil výnimku?

„Videl som v nej veľký potenciál. Vedel som, že je to dobrá pretekárka, mladá a otvorená novým možnostiam. Je to dôležité, lebo skúsenejšie lyžiarky sú na niečo zvyknuté a je ťažšie ich meniť. Petra sa hneď stotožnila s mojimi myšlienkami,“ vysvetľoval Magoni.

Na ktorú disciplínu má najlepšie predpoklady? (január 2017)

„Petra je slalomové dievča, ale výborné predpoklady má aj pre iné disciplíny. Teraz ešte neviem povedať, ktorá jej bude sedieť najlepšie. Telo, technika aj hlava ju predurčujú na to, aby bola podobná ako Tina Mazeová. Ona začínala najskôr v obrovskom slalome a až neskôr začala jazdiť slalom, super-G a zjazd. Napokon dokázala v každej disciplíne aspoň raz zvíťaziť," vravel Magoni.

Môže raz vyhrať Svetový pohár? (január 2017)

„Sme tu práve preto. Nečaká nás jednoduchá cesta. Problém je v tom, že Slovensko je malá krajina a tamojšia lyžiarska asociácia nemá taký potenciál v Medzinárodnej lyžiarskej federácii, aký by sme potrebovali. Nemáme taký veľký tím ako Mikaela Shiffrinová. Na niektoré svahy môžu ísť trénovať len veľké tímy a nás tam nepustia."

Prečo Vlhová nezvládla olympiádu v Pjongčangu? (február 2018)