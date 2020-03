Český hokejista rozváža v Kanade jedlo, ľudia ho prosia o podpis či fotku

S Bostonom získal Stanleyho pohár.

27. mar 2020 o 16:16 TASR

TORONTO. Bývalý český hokejista Tomáš Kaberle pomáha v Toronte s rozvozom jedla. Jeho reštaurácia Quanto Basta je pre pandémiu koronavírusu zavretá, Kaberle preto sadá každý deň za volant a zákazníkom nosí jedlo až domov.

Reštauráciu riadi Kaberleho manželka spolu so sestrou.

"Musela som ho postrčiť, ale hneď ochotne súhlasil. Povedal, že urobí, čo bude treba," citoval hokejistovu manželku portál idnes.cz.

Štyridsaťdvaročný obranca odohral v NHL 984 zápasov, v drese Bostonu Bruins získal v roku 2011 Stanleyho pohár.

"Nikdy som si nepredstavoval, že po hokejovej kariére budem rozvážať jedlo," uviedol.

V drese Toronta odohral dvanásť sezón, ľudia ho preto spoznávajú.

"Je to zábava. Ľudia otvoria a pozerajú, že ma odniekiaľ poznajú. Niektorí ma spoznajú, tak sa smejú, robí im to radosť. Chcú fotky, natáčajú si ma, prosia o autogramy. Samozrejme, teraz si musím udržovať odstup, ale teší ma to. Máme rodinnú reštauráciu a so zákazníkmi musíme tiež zaobchádzať ako s rodinou. Sú teraz zavretí doma, nikam veľmi nemôžu, tak mi hovoria, že im zlepšujem deň. Pár ľudí si ma už vyložene vyžiadalo opäť," dodal Kaberle.