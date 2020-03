Skvelý nápad, tešia sa cyklisti. O pár dní si vyskúšajú nové preteky

Bora môže nasadiť aj Petra Sagana.

27. mar 2020 o 17:43 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. "Mohol by som jazdiť vonku, ale nie je to správne. Chcem ísť príkladom. Ak by som spadol a musel ísť do nemocnice, zabral by som miesto niekomu, kto ho môže potrebovať viac," vravel taliansky cyklista Daniel Oss pre VeloNews.

Tak ako všetci športovci aj cyklisti sa museli podvoliť dobrovoľnej karanténe.

Namiesto stoviek kilometrov vonku cvičia doma a hodiny trávia na cyklistických trenažéroch. Oss jazdí dvakrát denne jednu hodinu.

Lenže našli sa aj majstri, ktorí sa na nich trápia celý deň.

Laurens De Vreese si dal jedenásťhodinový tréning. Na trenažéri pripojenom na virtuálnu platformu Zwift prešiel cyklista tímu Astana 368 kilometrov.

V rozhovore pre televíziu Sporza vyzval súperov, aby sa ho pokúsili prekonať.

„Skôr to bolo jedenásť ľudí, ktorí sa po hodine striedali. Poznám ho. Urobil by to len preto, aby nás znechutil,“ neodpustil si poznámku na twitteri belgický cyklista Thomas de Gendt.

Alpské priesmyky zdolávajú z obývačky

Jazdenie na trenažéri je otravné. Je náročné vytrvať a šliapať dlhšie ako hodinu. Aj profesionálni cyklisti oveľa radšej trénujú vonku.

V posledných rokoch však jazdenie na trenažéri zažíva rozmach vďaka virtuálnym platformám ako napríklad Zwift.

Tisícky jazdcov sa pripájajú a súperia medzi sebou, hoci každý z nich je u seba doma. Porovnávajú sa na virtuálnych trasách, ktoré vďaka počítačom vyzerajú veľmi realisticky.

Počítač generuje celú krajinu vrátane postavy cyklistu a do trenažéra prenáša údaje z trasy. Ak nasleduje kopec, trenažér adekvátne k tomu mení odpor.

Aj jazdenie v obývačke je tak celkom realistické a doma si dnes môže každý skúsiť, aké náročné je vyšliapať na niektorý z alpských priesmykov.

Bolo otázkou času, kedy vo virtuálnom priestore vzniknú prvé preteky. V piatok združenie Velon oznámilo, že 22. až 26. apríla sa uskutočnia preteky The Digital Swiss 5.

Profesionálni cyklisti budú súťažiť počas piatich dní na rôznych častiach niektorých etáp Okolo Švajčiarska z minulých rokov.

Samotné etapové preteky by sa vo Švajčiarsku mali konať v júni. Virtuálne preteky dokonca bude vysielať televízny kanál SRF.

Cyklisti túto informáciu vítajú.

„Príde mi to ako výborná cesta, ako sa udržať v dobrej kondícii a zároveň sa porovnať s ostatnými,“ tvrdí Holanďan Bauke Mollema z tímu Trek.

Bora môže nasadiť aj Sagana

„Táto digitálna novinka je zaujímavým doplnkom, keď sú všetky súťaže zrušené,“ vraví Švajčiar Stefan Küng.

Preteky sa uskutočnia na platforme ROUVY. Ide rovnako o virtuálny svet.

Súťažiť by malo predovšetkým jedenásť tímov združených vo Velone. Medzi nimi sú aj Bora-Hansgrohe, Ineos, Deceuninck, Jumbo – Visma alebo Trek.

„Touto príležitosťou sme nadšení. Veríme, že tento krok prijmú fanúšikovia aj pretekári s radosťou,“ uviedol na twittri športový riaditeľ Bory Enrico Poitschke.

Preteky budú len akýmsi spestrením, nie sú oficiálnou súťažou Medzinárodnej cyklistickej únie. Podľa predbežných správ by každý tím mal nasadiť troch cyklistov.

Je možné, že si túto novinku vyskúša aj Peter Sagan.