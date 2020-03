Futbalista Chelsea, ktorý bol prvým nakazeným hráčom v Premier League, sa vyliečil

Potvrdil to tréner Lampard.

27. mar 2020 o 18:55 SITA

BRATISLAVA. Tréner anglického futbalového tímu FC Chelsea Frank Lampard potvrdil, že jeho zverenec Callum Hudson-Odoi sa vyliečil z koronavírusu, ktorý bol u neho potvrdený pred dvoma týždňami.

Iba 19-ročný reprezentant Anglicka prejavoval príznaky slabého nachladnutia a následne musel zostať izolovaný. Bol vôbec prvým hráčom z anglickej Premier League, ktorého postihlo ochorenie COVID-19.

"Hovoril som s Callumom a je skvelé, že sa úplne uzdravil. Hovoril som s ním najmä počas prvého týždňa, keď ochorel. Bol to zvláštny čas. Našťastie to príliš nepociťoval a sme radi, že sa z toho dostal. Teraz ide len o prijatie potrebných opatrení so zvyškom tímu, čo robíme od prvého pozitívneho testu. Momentálne sa všetkým darí dobre," uviedol Lampard pre oficiálny web londýnskeho klubu.

Lampard tiež zdôraznil, že v tomto období nie je futbal prioritou a podľa toho by mali pristupovať aj jeho hráči.

"Je to náročný čas pre všetkých. Bez ohľadu na to, ako veľmi všetci milujeme futbal a Chelsea, niekedy musia byť na prvom mieste iné veci. Toto je jedna z týchto situácií a moje posolstvo pre hráčov v tomto smere bolo, aby rodinu dali na prvé miesto. Postarajte sa o nich, o seba a takto udržujte motiváciu," dodal 106-násobný reprezentant Anglicka.