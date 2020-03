Liverpoolčania tŕpnu ďalej. Premier League sa tak skoro neobnoví

Stále hrozí anulovanie ročníka.

27. mar 2020 o 20:16 SITA

BRATISLAVA. Pre šíriaci sa koronavírus sú odložené všetky zápasy, ktoré sa mali na anglických ligových trávnikoch uskutočniť do 30. apríla. Obnovia sa iba v prípade bezpečných podmienok.

V spoločnom vyhlásení o tom v piatok informovalo vedenie Premier League, Anglickej futbalovej ligy (EFL) a Asociácie profesionálnych futbalistov (PFA).

Najvyššia súťaž Premier League bola pre pandémiu pôvodne prerušená do 3. apríla, no jej zástupcovia rozhodli, že nútená pauza bude minimálne do konca štvrtého kalendárneho mesiaca.

V spomenutom vyhlásení sa tiež uvádza, že budúci týždeň sa uskutočnia ďalšie stretnutia s cieľom vypracovať spoločný plán riešenia zložitých okolností, ktorým čelia ligy, kluby, hráči, zamestnanci a fanúšikovia.

Premier League sa pôvodne mala skončiť 17. mája, ale je čoraz pravdepodobnejšie, že ani do tohto dátumu sa súťaž opätovne nezačne.

Jej suverénnym lídrom je Liverpool FC, ktorý má pred druhým Manchestrom City náskok 25 bodov.

V súčasnej mimoriadnej situácii je však otázne, či sa Liverpoolčania napriek výborným výkonom dočkajú vytúženého ligového titulu po dlhých 30 rokoch.