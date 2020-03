Prestížna NHL stále odoláva. Ako napokon dopadne sezóna? (anketa)

Hlasuje v ankete denníka SME.

28. mar 2020 o 9:19 Jakub Benko

BRATISLAVA. Prestížna NHL stále čaká na svoj osud. Zatiaľ čo hokejové ligy po celom svete boli predčasne ukončené, vedenie NHL naďalej ráta s tým, že sezóna 2019/2020 by sa mohla odohrať.

V hre sú rôzne scenáre. Teoreticky by sa mohlo po prerušení pokračovať rovno v play off, ktoré by však tiež malo vyzerať inak.

"Neprekážalo by mi, keby sa hneď začali boje v play off. Každý tím je však v inej situácii," povedal o súčasnej situácii hviezdny Sidney Crosby.

Všetky plány však nateraz odkladá pandémia koronavírusu, ktorá sa medzičasom rozšírila aj v USA.

Spojené štáty sa dokonca stali krajinou, v ktorej je najviac nakazených ľudí na svete.

"Nemyslím si, že môžete pokračovať v sezóne, keď máte vyše 100.000 pacientov s koronavírusom. Vidím nulovú šancu, že túto sezónu bude ešte možné zachrániť. Ja len dúfam, že budúca sezóna sa začne ako zvyčajne v októbri," povedal brankár Vegas Golden Knights Robin Lehner.

Napriek tomu sa nateraz NHL neukončila a hokejisti sa pripravujú v domácich podmienkach.

Na to, ako napokon dopadne celý ročník, čakajú aj viacerí slovenskí zástupcovia. Prípadné zrušenie sezóny by určite mrzelo aj Boston Bruins so Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom. Boston je na čele celej súťaže.