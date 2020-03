Najlepší hráči v Premier League môžu prísť o viac ako 100 miliónov

Súťaž sa nemusí začať ani v máji.

28. mar 2020 o 9:32 SITA

BRATISLAVA. Futbalová Premier League sa s určitosťou nebude hrať do 30. apríla na základe dohody vedenia súťaže s Anglickou futbalovou ligou (EFL) a Asociáciou profesionálnych futbalistov (PFA).

Ak by sa však nehralo až do júla, čo je pri súčasnej rýchlosti šírenia koronavírusu na Britských ostrovoch dosť pravdepodobné, hráči v elitných tímoch prestížnej súťaže by sa mali pripraviť na výrazné krátenie miezd.

Súvisiaci článok Futbalista v Anglicku dostal finančný trest, deti učil v čiernej kukle Čítajte

Podľa denníka The Sun by to malo byť až 20 percent z ich príjmov, čo by bolo v prepočte viac ako 100 miliónov libier. Tieto peniaze by mali pomôcť v boji o prežitie menej solventným klubom z nižších súťaží. Informácie priniesol Daily Mail.

Podľa odhadov odborníkov by niektorí elitní hráči Premier League počas troch mesiacov "nečinnosti" prišli až o 105 miliónov libier, čo je v prepočte približne 117 miliónov eur. Zároveň sa predpokladá, že marcové mzdy by mali zostať neohrozené," informoval portál denníka Daily Mail.

V spoločnom vyhlásení PL, EFL a PFA sa v tejto súvislosti uvádza: "Premier League, EFL a PFA sa dohodli, že bude potrebné prijať náročné rozhodnutia, aby sa zmiernil hospodársky dopad krízy s koronavírusom, ktorý si vyžiadal pozastavenie profesionálneho futbalu v Anglicku.

Dohodli sme sa, že naďalej budeme pracovať na dosiahnutí spoločných riešení v závislosti od vývoja situácie.“ Ďalšie stretnutia medzi zástupcami Premier League, EFL a PFA sú v pláne na budúci týždeň

Premier League sa pôvodne mala skončiť 17. mája, ale je čoraz pravdepodobnejšie, že ani do tohto dátumu sa súťaž opätovne nezačne. Jej suverénnym lídrom je FC Liverpool, ktorý má pred druhým Manchestrom City náskok 25 bodov.

V súčasnej mimoriadnej situácii je však otázne, či sa "The Reds" napriek stabilne výborným výkonom dočkajú vytúženého ligového titulu po 30 rokoch.