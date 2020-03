O osude Tour de France stále nerozhodli. V hre sú rôzne alternatívy

Preteky môžu vyzerať úplne odlišne ako doteraz.

28. mar 2020 o 23:02 TASR

PARÍŽ. Organizátori Tour de France by do 15. mája mali rozhodnúť o osude tohtoročných pretekov.

Ako informoval portál cyclingnews.com, tento termín stanovili ako konečný. Dovtedy chcú definitívne rozhodnúť o tom, či sa prestížne cyklistické podujatie v lete uskutoční.

Jedným z možných scenárov je ten, že by sa preteky konali bez účasti divákov. Načrtla to v stredu francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová.

Bývalý prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) Brian Cookson zasa navrhol, aby sa všetky preteky Grand Tour išli v skrátenej verzii dvoch týždňov a mohli by trvať od konca júla do konca sezóny.

"Preteky sú príležitosť pre milióny ľudí, ktorí prichádzajú za jazdcami, aby ich videli zblízka," uviedol Stéphane Villain, zástupca starostu mestečka Chataillon-Plage, ktoré by malo byť hostiteľom 11. etapy.

"Aj keď sú televízne zábery krásne, nebolo by to ono. Nemalo by to rovnakú príchuť," dodal.

Starosta Daniele Spagnou z mesta Sisteron, v ktorom by mala finišovať 3. etapa, vidí situáciu optimisticky: "Po presunutí olympijských hier v Tokiu na rok 2021 sa otvárajú nové vyhliadky.

Prečo neodložiť preteky na koniec júla? Normálne by som bol proti tejto myšlienke, keďže väčšina Francúzov ide v tom čase na dovolenku, ale som presvedčený, že aj keď bude zrušená karanténa, ľudia budú mať tendenciu zostať doma. Preto by uvítali prehliadku najlepších pretekárov v blízkosti svojich domovov."