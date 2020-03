Koronavírusom sa nakazil aj šéf jedného z klubov NHL

Má iba mierne príznaky.

29. mar 2020 o 7:27 TASR

NEW YORK. James Dolan, majiteľ klubu hokejovej NHL New York Rangers a basketbalovej NBA New York Knicks, mal pozitívny test na nový koronavírus.

Šesťdesatštyriročný americký biznismen sa nachádza v izolácii a má len mierne, takmer žiadne symptómy ochorenia.

Dolan sa stal prvým vlastníkom klubu z jednej z amerických profesionálnych športových súťaží, ktorému diagnostikovali COVID-19.

V sobotu potvrdil, že napriek ochoreniu si bude z karantény naďalej plniť funkciu šéfa exekutívy newyorskej športovej a zábavnej spoločnosti Madison Square Garden Co.

Zámorskú NBA prerušili po tom, čo niekoľkých hráčov vrátane Rudyho Goberta z Utahu Jazz pozitívne testovali na nový koronavírusu. NHL takisto stopli pre obavy zo šíriacej sa nákazy, neskôr vedenie ligy oznámilo pozitívne prípady u dvoch hráčov Ottawy Senators a dvoch hráčov Colorada Avalanche.

Na infikovanie novým koronavírusom zomrelo v USA už 2010 ľudí, čo predstavuje zdvojnásobenie prípadov v priebehu iba troch dní. Asi štvrtina z nich pripadá na mesto New York, ktoré je najťažšie zasiahnutou oblasťou v USA.

V počte obetí sú USA na treťom mieste po Taliansku (10.023) a Číne (3295). Spojené štáty však majú najviac potvrdených prípadov nákazy na svete. Je ich viac ako 121.000, čím sa dostali pred Taliansko (vyše 92.000) a Čínu (vyše 81.000).