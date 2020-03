Objavili sa úvahy, kedy by mohol byť náhradný termín olympiády

MOV to zatiaľ považuje za špekuláciu.

29. mar 2020 o 10:32 TASR

TOKIO. Olympijské hry v Tokiu by sa mohli začať 23. júla 2021.

O potenciálnom náhradnom termíne informovalo periodikum New York Times s odvolaním sa na japonskú televíziu NHK, hovorca Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Mark Adam však túto informáciu zatiaľ označil za špekuláciu.

Pokiaľ by skutočne išlo o dátum otváracieho ceremoniálu, OH by sa začali takmer na deň presne od pôvodného termínu 24. júla až 9. augusta 2020.

MOV rozhodol spoločne s japonskými organizátormi o presunutí podujatia pre pandémiu nového koronavírusu.

Predstavitelia MOV na piatkovej videokonferencii so zástupcami národných olympijských výborov informovali, že nový termín OH by mal byť známy do štyroch týždňov.

Podľa portálu cbssports.com by rozhodnutie mohlo padnúť omnoho skôr. Predseda organizačného výboru Joširo Mori povedal v sobotu, že OH by sa mali uskutočniť medzi júnom a septembrom, a spochybnil alternatívu jarných mesiacov.