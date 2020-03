Má 25 rokov, hral iba v KHL. Záujem však má oňho 20 klubov NHL

Zatiaľ však nie je isté, či sa hokejista bude sťahovať.

29. mar 2020 o 11:22 TASR

NEW YORK. Ruský hokejista Alexander Barabanov by sa mohol sťahovať do zámorskej NHL.

O útočníka SKA Petrohrad je podľa TSN v profilige veľký záujem. Jeho agent Dan Milstein by mal už budúci týždeň začať rokovať s klubmi o potenciálnej spolupráci.

Podľa Darrena Dregera z TSN najmenej 20 klubov NHL oslovilo Barabanova už počas tejto sezóny.

Medzi najvážnejšími záujemcami sú Toronto Maple Leafs a Arizona Coyotes. Nie je však vôbec isté, či 25-ročný krídelník s určitosťou opustí KHL a zamieri do zámorskej profiligy.

Barabanov strávil celú svoju doterajšiu profesionálnu kariéru v Petrohrade. V tejto sezóne KHL si v základnej časti pripísal 20 bodov (11+9) v 43 zápasoch, v predčasne ukončenej vyraďovačke strelil gól a pridal dve asistencie v štyroch vystúpeniach.

Vlani si vytvoril osobné maximá so 17 gólmi a 46 bodmi v 58 dueloch základnej časti. Barabanov sa v drese SKA dvakrát tešil zo zisku Gagarinovho pohára, s ruskou reprezentáciou dvakrát vybojoval bronz na MS a na ZOH 2018 v Pjongčangu získal so zbornou zlato.