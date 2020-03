Nesťažujme sa, keď sedíme doma a nemôžeme robiť to, čo predtým, odkázal Klopp

Tréner vyzýva k solidárnosti.

29. mar 2020 o 11:37 SITA

BRATISLAVA. Nemecký futbalový tréner v službách anglického FC Liverpool Jürgen Klopp (52) vyzýva ľudí, aby sa na problém šírenia koronavírusu nedívali iba zo svojho egoistického pohľadu.

Jeden z najrešpektovanejších ľudí v súčasnom svetovom futbale apeluje v čase celosvetovej krízy na solidárnosť a vzájomnú podporu.

"Pred štyrmi či piatimi týždňami viaceré krajiny pristupovali k novej situácii a zdravotnému riziku spôsobom - to je iba náš problém. Lenže sme zistili, že problém máme spoločne.

Príroda nám ukázala, že sme si všetci rovní pred koronavírusom. Preto musíme spojiť sily a spolu to vyriešiť," povedal tréner suverénneho lídra Premier League vo videorozhovore na klubovom webe. Informuje o tom aj portál ORF.



FC Liverpool si počas 29 kôl Premier League v tejto sezóne nahonobil 82 bodov a náskok 25 bodov pred obhajcom titulu Manchestrom City.

V súčasnej mimoriadnej situácii je však otázne, či sa Liverpool napriek stabilne výborným výkonom dočká vytúženého ligového titulu po 30 rokoch. Súťaž sa pôvodne mala skončiť 17. mája, ale je čoraz pravdepodobnejšie, že ani do tohto dátumu sa opätovne nezačne.



"Nesťažujme sa na to, aké máme problémy, keď sedíme doma a nemôžeme robiť to, čo predtým. Je omnoho viac ľudí tam vonku s oveľa väčšími problémami ako sú tie naše. Momentálne sa o situácii s koronavírusom nedá povedať nič pozitívne okrem toho, že sa z toho musíme poučiť," pokračoval Klopp.



Bývalý tréner Borussie Dortmund priznal, že jedna vec ho v uplynulých dňoch dohnala až k slzám.

To keď prostredníctvom videa s úžasom pozoroval, ako pracovníci Jednotky intenzívnej starostlivosti v jednej z liverpoolskych nemocníc začali spontánne spievať tímovú hymnu s názvom You’ll Never Walk Alone, v preklade Nikdy nebudeš kráčať sám.

"Je to neuveriteľné a ani to nepotrebuje ďalší komentár. Títo ľudia sa každý deň vystavujú nebezpečenstvu, aby pomáhali iným. Nesmierne ich obdivujem a vážim si ich," dodal Klopp.