Obhajca zlata Tóth si teraz nevie predstaviť, že bude o rok štartovať na olympiáde

Zatiaľ však definitíva nepadla.

29. mar 2020 o 12:00 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský chodec Matej Tóth si momentálne nevie predstaviť, že by na olympijských hrách štartoval v budúcom roku.

Rozhodnutie o pokračovaní alebo ukončení kariéry však nechce uponáhľať. Na OH v Tokiu má obhajovať zlato na 50-kilometrovej trati z Ria de Janeiro 2016.

Príprava bola fantastická

Tridsaťsedemročný atlét bude svoj štart na OH konzultovať s tímom, trénerom a rodinou.

"V každom prípade je to rozhodnutie, ktoré si treba dobre zvážiť. Určite sa nerobí len vo svojej hlave. Nechcem robiť unáhlené závery. Určite sa k tomu v priebehu tejto sezóny vyjadrím, pokiaľ nejaká bude. Nič nebudeme robiť za horúca. Zatiaľ definitíva nepadla," povedal pre web olympic.sk Tóth.

Pripravuje sa v domácom prostredí. "Mám školopovinné deti. Snažím sa byť zodpovedný. Aj ostatní z tímu pravdepodobne ešte neopustili izoláciu. Ja chodím na tréning raz denne, ide v podstate o udržiavanie sa.

Mám možnosť behať aj doma, alebo si idem zabehať von do prírody. Snažím sa ísť mimo ľudí, aby som sa s nimi nestretával. Trénujem individuálne bez trénera a bez možnosti regenerácie, iba v domácich podmienkach.

Tým, že najbližších päť, šesť týždňov nebudú žiadne preteky, formu musím dať dole. Tak či tak tréning by bol voľnejší. Uvidíme, ako dlho to bude trvať a ako sa to bude javiť. Na základe toho budeme reagovať," povedal Tóth.

Slovenský reprezentant si pochvaľoval prípravu, kým nevypukla kríza s novým koronavírusom: "Zo začiatku marca sa začali rušiť preteky v Taliansku, potom vo Švajčiarsku, tak sme začali očakávať rozhodnutie. Viac-menej sme to rešpektovali a vedeli sme, že to tak asi bude.

Samozrejme, bolo to veľké sklamanie, lebo príprava bola fantastická. Čo sa týka mája, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Podľa mňa športové akcie budú úplne posledné, čo sa pustí. Ak sa bude nabiehať postupne do bežného života, športové preteky vidím reálne na prelome mája a júna."

Rúca sa, čo bolo nastavené

Úradujúci olympijský šampión sa hotoval splniť limit do Tokia 21. marca na 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky: "Investovali sme do toho nemálo energie, cestovania a ďalších prostriedkov. Človeku je vždy ľúto, keď tri mesiace na niečom pracuje a potom to nedokáže predať. Doľahlo to aj na mňa, že to nemôžem predať."

Pre športovú kariéru Tótha nepadlo rozhodnutie o ročnom odsunutí OH vhod: "Rúca sa všetko, čo bolo nastavené. Všetky plány, akcie, športové podujatia sú pozastavené a týka sa to aj mňa. Je mi ľúto, že aj olympiády.

Šport by mal byť o pozitívnych emóciách. V dnešnej dobe je to, samozrejme, naozaj o tom boji zvládnuť pandémiu a byť zdravý. Organizovanie všetkých podujatí momentálne nie je možné a ľudstvo trápia iné problémy ako šport a olympiáda."