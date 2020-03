Pokračovanie Premier League neisté. Udeliť titul Liverpoolu je v poriadku, tvrdí hráč City

Bývalý reprezentant zas vyzýva na ukončenie súťaže.

29. mar 2020 o 16:35 TASR

BRATISLAVA. Hráčom FC Liverpool sa rozprávková sezóna pomaly rúca ako domček z kariet.

Po 14 mesiacoch našli v domácej súťaži premožiteľa v podobe Watfordu, v osemfinále Ligy majstrov nestačili na Atlético Madrid a pre pandémiu koronavírusu je v ohrození aj ich zisk už skoro istého titulu v Premier League.

Udeliť titul Liverpoolu je v poriadku

Najvyššia anglická súťaž je pozastavená do konca apríla a jej pokračovanie je v nedohľadne.

V hre naďalej zostáva aj predčasné ukončenie sezóny, čo vyvoláva otázky ohľadom možného udelenia titulu pre klub od rieky Mersey.

Záložník úradujúceho šampióna Manchestru City Ilkay Gündogan pre nemeckú televíziu ZDF na margo tejto situácie povedal: "Podľa mňa by to bolo v poriadku. Musíme to brať športovo."

Zaujímavosťou je, že už len City majú teoretickú šancu dostihnúť Liverpool, hoci ich manko predstavuje desať zápasov pred koncom sezóny priepastných 25 bodov.



Gündogan súčasnú koronakrízu prežíva v izolácii v Manchestri.

"Musím priznať, že nie je ľahké sa s tým vyrovnať. Je to výnimočná situácia, ktorú nemožno úplne pochopiť. Niekedy sa bojíte ísť von na prechádzku na 10 až 15 minút. Iróniou je, aké je teraz v Manchestri mimoriadne pekné počasie," cituje Gündogana web goal.com.

Bývalý reprezentant vyzýva na ukončenie súťaže

Bývalý anglický futbalový reprezentant Rio Ferdinand je za zrušenie tejto sezóny Premier League, pokiaľ nebude možné nájsť okamžité riešenie koronavírusovej krízy.

Obrátil sa aj na fanúšikov FC Liverpool, ktorí by podľa neho mali uprednostniť verejné zdravie pred túžbou po majstrovskom titule.

"Musíme si uvedomiť, že futbal je len hra. Berieme ho vážne, ale teraz ide o viac. Ak sa v najbližších týždňoch nepodarí nájsť riešenie, treba to ukončiť a začať nanovo v budúcej sezóne. Množstvo fanúšikov Liverpoolu povie, že to je preto, lebo nechcem, aby Liverpool získal titul.

Pokiaľ by sa v takejto situácii ocitol môj tím, presadzoval by zdravie ľudí a dobro širšej spoločnosti nad mojím osobným.

Teraz nie je podstatné, kto mal postúpiť do Premier League, kto mal zostúpiť, kto mohol vyhrať ligu, kto sa mal kvalifikovať do Ligy majstrov," povedal pre BT Sport Ferdinand, niekdajší dlhoročný stopér Manchestru United.

Vo Veľkej Británii evidujú vyše 17.000 prípadov ochorenia COVID-19 a 1019 obetí. Celosvetovo je v 199 krajinách/územiach potvrdených viac než 680.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 31.900 osôb.