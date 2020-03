Wimbledon zastavili len svetové vojny. Verdikt o zrušení turnaja majú oznámiť v stredu

Roland Garros preložili ho na jeseň.

30. mar 2020 o 12:16 TASR, on

LONDÝN. Organizátori grandslamového Wimbledonu oznámia v stredu zrušenie tohtoročného turnaja. Tvrdí to viceprezident Nemeckého tenisového zväzu (DTB) Dirk Hordorff.

"Niet pochýb o tom, že turnaj zrušia. V súčasnej situácii je to nutné," uviedol Hordorff pre agentúru SID.

Podľa neho je úplne nereálne, aby sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu a celosvetové cestovné obmedzenia vo Wimbledone hralo. Navyše je vylúčený aj presun turnaja na jeseň pre špecifickosť trávnatého povrchu.

Vedenie All England Clubu minulý týždeň avizovalo, že zvažuje všetky možnosti v súvislosti s možným zrušením, či odložením podujatia vo Wimbledone.

Turnaj bez účasti divákov kompetentní vylúčili. Hlavná súťaž má odštartovať 29. júna. Vo Wimbledone sa od založenia turnaja v roku 1877 nehralo iba počas dvoch svetových vojen.

V plánovanom termíne sa nebude hrať ďalší grandslamový turnaj Roland Garros, preložili ho na jeseň. Podujatie, ktoré malo odštartovať 24. mája, sa po novom odohrá v dňoch 20. septembra až 4. októbra.

O odklade už uvažujú aj organizátori US Open, v New Yorku sa má hrať od 31. augusta do 13. septembra. Momentálne sú pozastavené všetky turnaje ATP i WTA Tour.

Vo Veľkej Británii evidovali v pondelok predpoludním celkovo 19.522 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 1228 ľudí.