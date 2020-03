Väčšina kádra už dostala výpoveď. MŠK Žilina sa dostal do likvidácie

V klube končí 17 hráčov.

30. mar 2020 o 14:12 (aktualizované 30. mar 2020 o 17:13) Pavol Spál, TASR a SITA

BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu zasiahla slovenský futbal na mieste, kde sa to azda čakalo najmenej. Do veľkých problémov sa dostal druhý tím fortunaligovej tabuľky MŠK Žilina. Tradičný klub je v likvidácii a výpoveď dostalo až 17 hráčov. Dôvodom je, že nepristúpili na požiadavku vedenia na zníženie platov.

Klub o tom informoval v pondelok oficiálne na svojej internetovej stránke.

Majiteľ Žiliny Jozef Antošík nezdvíhal telefón a športový manažér klubu Karol Belaník odkázal na likvidátora MŠK Žilina Rastislava Otrubu.

"Pristúpili sme k výpovediam sedemnástich hráčov, ktorí boli pre klub finančne najnáročnejší Sú to hráči, ktorí tvoria väčšinu kádra A-tímu. Napriek tejto nepríjemnej situácii sme naďalej schopní a pripravení plniť si povinnosti na úrovni Fortuna ligy," uviedol Otruba.

Podľa Otrubu, ak by došlo k obnoveniu aktuálneho ročníka fortuna ligy, klub je pripravený sezónu dohrať. "Šancu dostanú mladší hráči, ktorí prejavili dobrú vôľu a solidaritu ku klubu," povedal Otruba.

Najvyššiu slovenskú súťaž pre pandémiu ochorenia COVID-19 dočasne prerušili do konca apríla a nie je jasné, či sa po tomto termíne bude hrať.

Hráči sa chceli na platoch dohodnúť

MŠK Žilina je v tabuľke prerušenej Fortuna ligy 2019/2020 na 2. mieste s odstupom desiatich bodov na vedúci Slovan Bratislava.

Informácia o likvidácii klubu a výpovedi žilinských futbalistov prekvapila.

„Dozvedeli sme sa to v pondelok rána. Každému hráčovi prišiel domov list.

„Niektorí sme to už vedeli skôr. Na WhatsAppe máme skupinu, v ktorej si píšeme. Keď to prišlo prvým hráčom, hneď to tam napísali. Keď mi potom volal kuriér, že má pre mňa obálku, tak už som vedel, čo v nej bude,“ priznal pre SME kapitán Žiliny Miroslav Káčer.

Kováčik: Je to šok

Futbalisti tvrdia, že sa chceli s vedením klubu na znížení základných platov dohodnúť. „Chceli sme percentá upraviť. Klub nám poslal návrh, v ktorom by nám znížili platy o sedemdesiat až osemdesiat percent. To, že sme to odmietli, bolo kolektívne rozhodnutie,“ povedal Lukáš Jánošík.

Správa zaskočila aj šéfa Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika: „Veľmi ma to mrzí. Nemôžem povedať, že som v šoku, lebo prežívame nezvyčajné obdobie. Očakával som čokoľvek, ale až toto nie. Zatiaľ nemám viac informácii,“ povedal pre SME Kováčik.

Futbalisti klubu oznámili, že za nich bude vyjednávať Prezident Únie futbalových profesionálov Ján Mucha.

Mucha: Nemal som to odkiaľ tušiť

„Ráno som dostal od hráčov informáciu, že dostali jednomesačné vypovedanie zmluvy. Výpoveď dostalo sedemnásť hráčov, nie celé mužstvo,“ vravel pre SME šéf Únie profesionálnych hráčov Ján Mucha.

Futbalisti dostali výpoveď k 30. aprílu 2020. „Nepoznám pozadie, že prečo sa to stalo takýmto spôsobom. Nemal som to odkiaľ tušiť,“ dodal Mucha.

„Všetky kluby na Slovensku sme vyzvali k rokovaniu o solidarite. Ale zo Žiliny sme nedostali žiadnu odpoveď. Neprebehli žiadne rokovania. Situácia je veľmi vážna,“ doplnil bývalý reprezentant. A tiež bývalý brankár MŠK Žilina.

Klub myslí na zamestnancov a trénerov

V Žiline to však vidia odlišne: "V súčasnej situácii mohli hráči s profesionálnymi zmluvami prejaviť solidaritu, a to najmä k ľuďom, ktorí sa podieľali na ich výchove, ktorí im zabezpečovali servis a podmienky. Klub cíti zodpovednosť za každého, kto v klube alebo pre klub pracuje.

A preto, aby sme nenarušili našu stratégiu v tejto mimoriadnej situácii, myslíme od začiatku najmä na tých najdôležitejších, a to sú radoví zamestnanci a tréneri mládeže. Oni sú okrem iného najzraniteľnejší, pretože najmä SZČO nemajú v tejto situácii dostatočné právne krytie," uvádza sa v stanovisku klubu.