Najprv sa tomu smiali. Hráči Žiliny nemôžu uveriť, že sú bez práce

Futbalistov výpovede prekvapili.

30. mar 2020 o 15:25 (aktualizované 30. mar 2020 o 16:20) Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Futbalový klub MŠK Žilina je od 1. apríla v likvidácii. Jedným z dôvodov mala byť neochota hráčov A-tímu pristúpiť počas pandémie koronavírusu k zníženiu platov.

Klub o tom informoval v pondelok oficiálne na svojej internetovej stránke.

Výpoveď dostalo 15 hráčov, ktorí tvoria väčšinu kádra A-tímu MŠK Žilina. Ich pôsobenie v klube sa oficiálne skončí k 1. aprílu 2020. Od tohto dátumu si budú môcť hľadať nového zamestnávateľa.

Hráči dostali informáciu poštou

„Dozvedeli sme sa to dnes ráno,“ priznal pre SME kapitán Žiliny Miroslav Káčer.

Pätnástim hráčom žilinský klub poslal výpovede s odôvodnením, že je v likvidácii. Každému hráčovi prišiel domov list.

„Niektorí sme to už vedeli skôr. Na WhatsAppe máme skupinu, v ktorej si píšeme. Keď to prišlo prvým hráčom, hneď to tam napísali,“ naznačil Káčer.