Kluby v izolácii, zápasy len v televízii. Zverejnili plán na dohratie Premier League

Do konca sezóny ostáva 92 zápasov.

30. mar 2020 o 18:17 TASR

LONDÝN. Anglická futbalová Premier League pripravuje plán dokončenia ročníka. Pre kompletné odohratie sezóny zostáva uskutočniť 92 duelov.

Podľa informácií denníka Independent plánuje Premier League pokračovať v júni a júli pred prázdnymi tribúnami.

Všetky zápasy by sa mali odohrať na menších štadiónoch v okolí Londýna a Birminghamu a boli by k dispozícii televíznym divákom.

Kluby by sa presťahovali do hotelov, kde by boli v izolácii a mali by k dispozícii lekársky personál.

Premier League čelí veľkým stratám pre výpadok objednávateľov reklamy. Môže prísť až o vyše miliardu eur.

Politickí predstavitelia podporujú snahy o dohratie ligy. Futbal na ostrovoch vytvára desiatky tisíc pracovných miest. Informovala agentúra SID.