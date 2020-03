Zlatý Göteborg: Šatan ležal ako mŕtvy. A potom strelil gól

Televízia oživí spomienky na hokejové zlato.

31. mar 2020 o 9:06

Žiadny iný okamih v doterajšej histórii samostatného Slovenska nevyvolal takú spontánnu eufóriu ako zisk titulu majstrov sveta v hokeji v roku 2002. Nič podobné sa v blízkej budúcnosti ani nečrtá. Zostali len spomienky.

Oživiť sa dajú v týchto dňoch. RTVS vytiahla z archívu víťaznú púť partie trénera Jána Filca od štvrťfinále až po rozhodujúcu bitku proti Rusku.

Popoludní 11. mája 2002 ju s napätím sledovalo zaplnené hľadisko haly Scandinavium vo švédskom Göteborgu a na námestiach, v krčmách alebo v obývačkách aj celé Slovensko.

O kúsok slovenskej radosti sa mohli dokonca podeliť aj obyvatelia New Yorku. Posledné minúty drámy o majstra sveta sa objavili na niekoľkometrovej veľkoplošnej obrazovke televízie ABC na Times Square.

Zopár slovenských turistov od radosti výskalo a pútalo pozornosť okoloidúcich. „What‘s hapenned? (Čo sa robí?) pýtali sa Američania. „We are number one! (Sme najlepší!)“, pýšili sa dvaja študenti z Košíc.

Frustrovaní, ale odhodlaní

Na začiatku zlatej cesty bol pocit krivdy. Necelé tri mesiace pred majstrovstvami sveta sa konala v americkom Salt Lake City zimná olympiáda. V hlavnej časti hokejového turnaja sa - podobne ako v Nagane 1998 – predstavilo osem tímov. Šesť malo účasť istú, dva pribudli z kvalifikácie.

MS 2002 na Trojke Utorok 31. marca: 16:00 Slovensko - Kanada (štvrťfinále) 22:00 Slovensko - Švédsko (semifinále) Streda 1. apríla: 16.00 Slovensko - Švédsko (semifinále) 22:00 Slovensko - Rusko (finále) Štvrtok 2. apríla: 16:00 Slovensko - Rusko (finále)

V nej hralo aj Slovensko, ktoré opäť doplatilo na pravidlá dohody medzi Medzinárodnou hokejovou federáciou a vedením NHL.

Zámorská profiliga mala pauzu len počas hlavného turnaja. V kvalifikácii si mohli obliecť reprezentačný dres iba hráči, ktorých kluby na niekoľko hodín uvoľnili. Niekde boli ústretoví viac, inde menej.

Tréner Filc od začiatku improvizoval so zostavou, no už po prehre 0:3 v prvom zápase proti Nemecku sa postupové šance (miestenku v hlavnom turnaji získal iba víťaz skupiny) dostali len do teoretickej roviny. Po remíze 6:6 s Lotyšskom zdecimovaný slovenský tím podľahol aj Rakúšanom (2:3). Zo Salt Lake City odchádzali Slováci frustrovaní z 13. miesta, ale aj odhodlaní ukázať v budúcnosti hokejovému svetu, že majú na viac. Šanca prišla čoskoro.

Pálffy: Neprišiel som na jeden zápas