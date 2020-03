Guardiola venoval na boj s vírusom milión eur: Vrátime sa z tohto silnejší

Tréner Manchestru City vyzval fanúšikov, aby venovali pozornosť upozorneniam lekárov.

31. mar 2020 o 10:53 TASR

MANCHESTER. Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola zdôraznil, aby ľudia počas pandémie koronavírusu rešpektovali nariadenia úradov a boli doma.

Španielskemu koučovi chýba futbal, ale vo videoposolstve upozornil, že prvoradé pre všetkých musí byť zdravie.

Futbalová rodina

Guardiola venoval minulý týždeň na pomoc v boji proti koronavírusu v rodnom Katalánsku milión eur. Teraz vyzval fanúšikov, aby venovali pozornosť upozorneniam lekárov.

"Chýba nám futbal, chýba nám život, ktorý sme mali pred niekoľkými dňami, ale teraz je čas počúvať a sledovať našich vedcov, lekárov a zdravotné sestry. Ste moja futbalová rodina a urobíme všetko pre to, aby sme sa cítili lepšie.

Vrátime sa z tohto silnejší, lepší, láskavejší a zrejme aj o niečo tučnejší. Zostaňte doma, zostaňte v bezpečí," uviedol Guardiola vo videu, ktoré zverejnil web anglického majstra.

Klub spustil nový web Citizens At Home, na ktorom poskytuje fanúšikom správy, rady a aktivity počas trvania epidémie.

Zostáva odohrať 92 zápasov

Anglickú Premier League po vypuknutí pandémie pozastavili, ale jej predstavitelia pripravujú plán dokončenia ročníka. Pre kompletné odohratie sezóny zostáva odohrať ešte 92 duelov.

V pondelok sa objavili informácie denníka Independent, ktorý uviedol, že súťaž by mala pokračovať v júni a júli pred prázdnymi tribúnami.

Všetky zápasy by sa mali odohrať na menších štadiónoch v okolí Londýna a Birminghamu a boli by k dispozícii televíznym divákom. Kluby by sa presťahovali do hotelov, kde by boli v izolácii a mali by k dispozícii lekársky personál.

Vo Veľkej Británii evidovali v utorok ráno vyše 22.000 prípadov ochorenia COVID-19, viac ako 1400 ľudí chorobe podľahlo.

Celosvetovo je v 199 krajinách/regiónoch potvrdených viac ako 786-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 37.800 osôb.