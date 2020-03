Podujatia sa rušia alebo odkladajú. Turnaj vo Federerovom rodisku však spustil predaj vstupeniek

Tenisové dianie je pozastavené minimálne do júna.

31. mar 2020 o 13:08 SITA

BAZILEJ. Všade vo svete prichádza k odkladu a rušeniu podujatí, organizátori väčšinou pozastavili predaj vstupeniek pre fanúšikov či hútajú nad tým, ako im refundovať náklady spojené s už kúpenými lístkami.

Opačnú stratégiu zvolili organizátori mužského tenisového turnaja ATP vo švajčiarskom Bazileji, teda v rodisku Rogera Federera.

Priaznivci si už od štvrtka budú môcť kúpiť vstupenky na podujatie, ktorého termín je 26. október až 1. november 2020.

"Ak by pokračovala kríza spôsobená koronavírusom a turnaj by sa nemohol uskutočniť, peniaze budú v plnej výške vrátené," informovali organizátori. Aktuálne je tenisové dianie pozastavené minimálne do júna.

Súvisiaci článok Wimbledon zastavili len svetové vojny. Verdikt o zrušení turnaja majú oznámiť v stredu Čítajte

Turnaj v Bazileji je veľmi populárny, keďže pravidelne na ňom štartuje aj spomenutý Roger Federer.

Ten spolu so slovenskou manželkou Mirkou venovali 1 milión švajčiarskych frankov, teda približne necelých 950-tisíc eur, na pomoc rodinám v núdzi pri boji s pandémiou koronavírusu.

Federer je desaťnásobný šampión na tomto podujatí. Ešte v roku 1999 ho ovládol niekdajší slovenský tenista Karol Kučera.

Zaujímavosťou je, že Federer ešte ako malý chlapec pred svojou úžasnou kariérou na turnaji dvakrát participoval aj ako podávač loptičiek. Aktuálne sa zotavuje z operácie ľavého kolena, ktorú podstúpil vo februári.