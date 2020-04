Koronavírus zvíťazil. Pre pandémiu zrušili ďalší legendárny turnaj

Wimbledon tento rok nebude.

1. apr 2020 o 17:15 (aktualizované 1. apr 2020 o 17:51) TASR, Viktor Kiššimon

BRATISLAVA, LONDÝN. Ak sa kohokoľvek opýtate na najslávnejší tenisový turnaj na svete, pravdepodobne najčastejšie dostanete odpoveď Wimbledon.

V roku 1877 sa konal premiérový ročník.

Dodnes sa hrá na tráve a dodnes si organizátori potrpia na dodržiavanie tradícií. Napríklad biele oblečenie hráčov alebo podávanie jahôd so smotanou.

Tento rok bude areál All England Lawn Tennis and Croquet Clubu zívať prázdnotou. Nebudú výkriky tenistov, úklony kráľovskej lóži, ani zábava na Henman Hille.

Jedno zo štyroch grandslamových podujatí roka sa totiž konať nebude.

Prioritou je zdravie ľudí

"S veľkou ľútosťou oznamujeme, že All England Lawn Tennis and Croquet Club sa rozhodol zrušiť tohtoročný turnaj pre obavy z verejného ohrozenia zdravia súvisiaceho s pandémiou koronavírusu," oznámili organizátori v stredu popoludní na twitteri.

"V poradí 134. ročník Wimbledonu sa bude konať od 28. júna do 11. júla 2021," doplnili.

Naposledy ho zrušili nemecké bomby počas druhej svetovej vojny, keď sa v rokoch 1940 až 1945 nehralo.

Teraz vystavila stopku pandémia, pre ktorú je takmer celý svet v domácej karanténe.

Wimbledon prežije aj túto krízu

Wimbledon, to nie sú len dva týždne zážitkov v nádhernom areáli, ale najmä štedrý zdroj financií pre Britskú tenisovú federáciu.

V roku 2018 malo podujatie podľa Financial Times obrat 288,7 miliónov eur a zisk pred zdanením 44,6 milióna eur.

Z neho až 93 percent ide práve národnej federácii.

"Som presvedčený, že takéto veľké turnaje majú poistky pre podobné udalosti, ktoré im čiastočne nahradia výpadok financií. Prežijú aj takúto veľkú krízu. Myslím si, že oveľa viac môže zasiahnuť malé turnaje, podľa mňa skončí veľa challengerov," odhaduje slovenský tenista Filip Polášek.

Vlani na posvätnej tráve korunoval svoj fantastický príbeh o návrate do profesionálneho tenisu a postupom do semifinále sa postaral o obrovský úspech.

Pritom sedem rokov nehral žiadnom grandslamovom turnaji.

Práve v Londýne naštartoval triumfálnu cestu medzi najlepšiu desiatku deblistov sveta.

To, že obhajovať tento rok nebude, tušil už dlhšie.

"Čo na to môžem povedať? Samozrejme, že ma to mrzí, ale pri sledovaní aktuálnych udalostí na celom svete, sa toto rozhodnutie dalo očakávať," uviedol 34-ročný tenista pre SME.

"Bol som realista, v Anglicku prepukla pandémia neskôr ako v Taliansku, čiže to tam aj dlhšie potrvá. A nikto netuší, ako dlho. Neviem si predstaviť, že by na sklonku júla urobili obrovskú akciu, na ktorú by sa z celého sveta prišli pozrieť tisícky fanúšikov. Áno, možno by sa dalo hrať bez divákov, ale taký šport nemá význam."

Tréning teraz? Psychicky by to nezvládol

Polášek, ktorý si na konci minulého roka zahral v Londýne po boku Chorváta Ivana Dodiga na Turnaji majstrov, nemá pocit, že sa týmto jeho rozprávkový príbeh skončil.

"Nič sa nekončí. To by bolo len v prípade, že by som bol dlho zranený a všetci ostatní by hrali ďalej," vysvetľuje svoj pohľad.

Isté je, že súčasná situácia mu výrazne poškodila, najmä pokiaľ ide o útok na post svetovej jednotky. Niekoľko mesiacov nemusel v rebríčku obhajovať žiadne body a všetko, čo by uhral, by mu išlo do plusu.

Filip Polášek (vpredu) si vlani zahral s Ivanom Dodigom v semifinále Wimbledonu. (zdroj: SITA/AP)

A pri dobrých výsledkoch by mohol z aktuálne ôsmej priečky reálne pomýšľať na deblový trón. Teraz je renking zmrazený.

"Všetci sme zvedaví, ako to bude napokon vyzerať. Na stole je viac možností, ale rozhodne sa asi až keď bude reálna šanca, že sa sezóna opäť rozbehne. Som presvedčený, že sa bude hrať aj cez vianočné sviatky a táto i nasledujúce sezóna sa spoja do jednej," predpovedá Polášek, ktorý trávi čas doma s rodinou.

Ale netrénuje.

"Ak by som sa mal vkuse štyri či päť mesiacov pripravovať na niečo, čo ani neviem, kedy bude, to by som psychicky nezvládol. Podľa mňa dva mesiace pred reštartom sezóny budeme vedieť presný dátum a vtedy začnem. To by mi malo stačiť," myslí si najlepší slovenský tenista roka 2019.

Čo bude s Roland Garros či US Open?

Všetko nasvedčuje tomu, že tenisti odohrajú tento rok len jeden grandslamový turnaj.

Australian Open prebehol ešte bez problémov.

V máji sa mal začať antukový šampionát Roland Garros, ale parížski organizátori ho kontroverzne bez konzultácií preložili na koniec septembra.

Tesne po skončení US Open.

Newyorský areál slúži momentálne ako poľná nemocnica pre nakazených ľudí, ale žiadne stanovisko o prípadnom preložení alebo zrušení turnaja zatiaľ nevydali.