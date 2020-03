Môžu sa MS v hokeji 2020 uskutočniť ešte v tomto roku? (otázky a odpovede)

Všetko, čo potrebujete vedieť o MS v hokeji 2020.

31. mar 2020 o 23:00 Igor Dopirák

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem.

MS v hokeji 2020 - Zürich, Lausanne (Švajčiarsko)

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji malo usporiadať v máji 2020 Švajčiarsko, konkrétne mestá Zürich a Lausanne.

Malo ísť už o 84. majstrovstvá sveta v histórii.

Švajčiarsko bolo jediným kandidátom na usporiadanie hokejového šampionátu v roku 2020, poverenie dostalo počas MS v hokeji 2015 v Česku.

Kedy sa mali pôvodne konať MS v hokeji 2020?

Majstrovstvá sveta v hokeji sa mali konať od 8. do 24. mája 2020, ale pre epidémiu koronavírusu ich zrušili.

Po vypuknutí epidémie svoju ponuku na zorganizovanie hokejového šampionátu v roku 2020 ponúkali Rusko a Bielorusko, ale nepochodili.

Môžu sa MS v hokeji konať ešte v roku 2020?

Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v sobotu 21. marca informovala verejnosť o definitívnom zrušení šampionátu.

"S istotou môžem povedať, že šampionát sa nebude posúvať na neskôr, ako to bolo v prípade futbalových majstrovstiev Európy. Nemá zmysel podujatie ani presunúť do inej krajiny, pretože koronavírus je všade," uviedol šéf IIHF René Fasel.

O dva dni neskôr ale IIHF na svojom webe informovala, že šampionát by sa predsa len mohol konať aj v roku 2020.

"V tejto chvíli nedokážeme určiť, či bude možné posunúť plánovaný šampionát vo Švajčiarsku na neskorší dátum v roku 2020, respektíve, či by Lausanne a Zürich mohli usporiadať turnaj v máji 2021," uvádza sa v komuniké IIHF.

Je však veľmi nepravdepodobné, že sa MS v hokeji v roku 2020 uskutočnia.

Ako koronavírus ovplyvnil MS v hokeji 2020?

Zrušenie hokejového šampionátu znamená, že z elitnej kategórie nikto nevypadne a ani do nej nikto nepostúpi. Zrušenie MS by nemalo stáť IIHF veľký objem peňazí, finančné škody by mali uhradiť poisťovne.

Proti komu malo hrať Slovensko na MS v hokeji 2020?

Slovensko sa malo na šampionáte predstaviť v základnej A-skupine v Lausanne, jeho súpermi mali byť Dánsko, Veľká Británia, Bielorusko, Švédsko, Česko, Nemecko a Kanada.

