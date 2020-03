Video s ním zdieľali stovky ľudí. Najväčší talent na svete má 9 rokov a je z Rakúska

V budúcnosti sa vraj stane legendou.

31. mar 2020 o 20:04 SITA

BRATISLAVA. Len nedávno oslávil deviate narodeniny, ale už je pod väčším drobnohľadom športovej verejnosti ako jeho veľký idol Marcel Hirscher.

Chlapec z Korutánska Luca Stocker má už teraz prezývku "Mini Hirscher" a Rakúšania po sezóne plnej sklamaní aj nečakanom odchode svojej lyžiarskej legendy veria, že o pár rokov im vyrastie adekvátna náhrada.

Nečudo, že plagát držiteľa ôsmich veľkých glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári visí nad jeho posteľou v detskej izbe.

Jeho jazdu video 183-tisíc ľudí

"Až päťkrát v týždni od októbra do mája zbalíme lyžiarske veci do auta a ideme trénovať či odcestujeme na súťaže. Možno sa to zdá niekomu priveľa, ale on to chce, nielen ja," vraví otec talentovaného chlapca Roland Stocker.

Otec bol od začiatku presvedčený o výnimočnom synovom nadaní.

Keď mal Luca šesť rokov, zavesil na facebook video s jeho jazdou, kde si ho pozrelo 183-tisíc ľudí.

Video malo aj 1800 zdieľaní a dostalo sa až k zástupcom firmy Atomic.

Presne tej, ktorá sa roky starala aj o fenomenálneho Marcela Hirschera. Atomic venoval chlapcovi šesť párov špičkových lyží Redsters a tiež lyžiarske topánky.

Hirscher mu odpísal: Mám sa báť?

Otec pokračoval vo zviditeľňovaní svojho syna a napísal na sociálnej sieti priamo Hirscherovi, vtedy už olympijskému medailistovi a šesťnásobnému majstrovi sveta.

"Milý Marcel, Luca stále chodí do škôlky, ale v jednom má jasno už teraz - ty si jeho najväčší idol a na lyžiach sa snaží čo najviac napodobňovať tvoj štýl."

Hirscher v dobrej nálade odpísal: "Mám sa začať báť o niekoľko rokov?"

Prešli dva roky a talent z korutánskeho mestečka Maria Rain vyhral prestížne detské preteky Kids Trophy v obrovskom slalome v Altenmarkt im Pongau tak suverénne, že si prítomní mysleli, že si pomýlil vekovú kategóriu.

On však správne súťažil medzi osemročnými.

"Je šialené, ako jazdí vo svojom veku. Je neuveriteľné, ako reže jeden oblúk za druhým. Naozaj to pripomína Marcela Hirschera. Teraz ide o to, aby sa všetci okolo neho z toho nezbláznili. Potrebuje správnych ľudí, ktorí ho budú viesť," vyslovila sa nedávno Michaela Kirchgasserová, bývalá skvelá rakúska slalomárka.

Nechcú ho dostať pod tlak

Komentátor ORF a niekdajší rakúsky reprezentant v zjazdovom lyžovaní Armin Assinger o Stockerovi s dávkou zveličenia povedal:

"Je taký dobrý, že pomaly by mal myslieť aj na iné krivky ako tie na lyžiach. Dúfam, že už o desať rokov budeme o ňom hovoriť ako o jednom z najväčších protagonistov tohto športu. Rodičia však musia pozorne dohliadať na jeho rast nielen na lyžiarskom svahu."

Otec Stocker je vďačný za všetky pochvalné komentáre na svojho syna a tvrdí, že sú pre celú rodinu povzbudením aj záväzkom do budúcnosti.

"Armin má úplne pravdu, že by sme mali venovať maximálnu pozornosť Lucovmu dospievaniu. Nedostať ho pod prílišný tlak a očakávania. Na lyžiach je už od svojich dvoch rokov a trénuje rád. Chceme to ďalej robiť tak, aby nás to všetkých bavilo a najmä Luca mal z toho zábavu," reagoval Roland Stocker na webe neveitalia.it.