Viedenský: Výplaty v Slovane chodili, až kým neprišla táto kríza

Ak nebude hrať hokej, chce sa stať trénerom.

1. apr 2020 o 12:17 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME HC Slovan Bratislava v utorok večer na svojej webovej stránke oznámil, že pre následky pandémie koronavírusu utlmuje svoju činnosť a pracovný pomer sa končí väčšine zamestnancom klubu vrátane hráčov. „Verím, že nebudem musieť siahať na rezervy a prídu nám ešte zvyšné výplaty,“ tvrdí útočník MAREK VIEDENSKÝ.

Ako ste zareagovali na informáciu, že ste od klubu dostali výpovede?

Dohodli sme sa so spoluhráčmi, že to budeme riešiť interne. Nechceme to príliš rozoberať v médiách. Poradíme sa s agentmi ako ďalej. Chápem, že situácia v súčasnosti nie je jednoduchá. Sme v neistote ako všetci ľudia na Slovensku.

Ako ste sa od klubu dozvedeli túto správu?

Poslali nám nejaké informácie do e-mailov tesne predtým, ako sa správa objavila na webovej stránke klubu.

Nevysvetlili nám však všetky veci. Musíme sa dohodnúť, ako ďalej postupovať.

Mali ste nejaké indície, že by to mohlo takto dopadnúť?

Čakali sme, čo sa stane, odkedy v polovici marca zasadla Ligová rada. Počúvali sme, že sa informácie dozvieme o týždeň a potom o ďalší týždeň.