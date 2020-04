Doba núti človeka lenivieť. Nájdite si rituál, radí Krako

6. apr 2020 o 16:00 Ivan Mriška

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj život športovcov. „Verím, že toto ťažké obdobie spolu prekonáme a budeme môcť robiť opäť to, čo nás baví," vraví desaťnásobný paralympijský medailista JAKUB KRAKO.

Japonskí organizátori pre šíriaci sa koronavírus odložili olympijské a paralympijské hry 2020 na budúci rok. Ako hodnotíte ich rozhodnutie?

Je to veľmi správny krok k zastaveniu šírenia vírusu, pretože stačil by jeden nakazený a zas by sa to rozpŕchlo do celého sveta.

Navyše, hry by boli neobjektívne, pretože nie všetky krajiny prijali v boji proti pandémii rovnaké opatrenia, a teda nie všetci športovci môžu rovnako trénovať.

Je mi veľmi ľúto Japoncov, ktorí investovali mnoho peňazí, aby boli hry kvalitné, ale iné riešenie neexistuje. Verím, že fantastické podujatie pripravia aj na budúci rok.

Ako športovec vníma posun vrcholného podujatia o rok neskôr?

Ťažko povedať, niekomu to prospelo a inému nie. Potešiť to môže mladých športovcov a zaskočiť starších. Vek hrá v športe veľmi dôležitú rolu a nedá sa oklamať.

Určite máme medzi sebou prípady, že športovec bol na vrchole kariéry, chcel vygradovať formu na Tokio a teraz bude musieť čakať.

Platí to najmä pre športovcov nad tridsať rokov, ktorých výkonnosť zákonite klesá. Niektorí špičkoví športovci o rok už do Tokia neprídu. Preloženie hier môže skomplikovať situáciu ženám, ktoré plánovali tehotenstvo.

Posunúť hry o mesiac alebo dva by nebolo dobré riešenie. Mnohým športovcom by to nabúralo tréningové plány a hry by ich mohli zastihnúť na dolnej hranici výkonnosti. Nepodali by adekvátne výkony.

Ako zvládate situáciu po vypuknutí pandémie spôsobenej rozšírením koronavírusu?

Mňa to, našťastie, vystihlo v životnej situácii, keď ma to ovplyvnilo najmenej. V novembri som sa zranil, absolvoval som dve operácie kolena a sezónu som musel vynechať.

Jediným limitom je, že nemôžem dostatočne rehabilitovať. Našťastie som už absolvoval zopár rehabilitácií v Bojnickej nemocnici. Vedie to tam pani primárka Belanská, ktorá ma dávala dokopy, za čo jej veľmi ďakujem.

Jakub Krako Narodil sa 7. júla 1990 v Žiline. Keď mal šesť rokov, lekári mu zistili dedičnú chorobu, distrofiu sietnice očí. Vidí veľmi zle, iba malú časť zorného poľa. Neskôr sa začal venovať alpskému lyžovaniu. Zúčastnil sa na troch paralympijských hrách a piatich majstrovstvách sveta. Debutoval už v šestnástich rokoch na paralympiáde v Turíne 2006. Stal sa prvým Slovákom, ktorý doniesol z paralympiády najcennejší kov. Na paralympiáde v Pjongčangu 2018 obhájil prvé miesto v super-G a pridal tri druhé miesta v zjazde, obrovskom slalome a slalome.

Začínal som chodiť aj do fitnescentra, no tiež ho pre šíriacu sa pandémiu zatvorili, takže trénujem aspoň doma.

Lyžiarov sa zrejme koronavírus až tak nedotkol.

Presne. Letným športovcom alebo hokejistom zrušili prakticky polovicu sezóny. My sme mali šťastie, prišli sme len o jej záver. Verím, že vírus neovplyvní ďalší ročník, aj keď sa dá predpokladať, že príprava nebude taká, ako sme plánovali.

Kedy plánujete ísť na sneh?

Optimálny scenár je máj, ale ten je málo pravdepodobný. Verím, že to bude aspoň koncom augusta. Je to nepríjemné, dúfam, že sa situácia čoskoro znormalizuje.

Aké sú vaše najbližšie športové méty?

Tým, že som už starší, návrat po zranení bude náročný. To bude teda môj prvotný ciel, dostať sa čo najlepšie späť. Uvidím, v akej forme. V mojom športe pribudli nové tváre, takže nič nebudem mať isté.

Do paralympijských hier v Pekingu zostávajú dva roky, posnažím sa vyladiť formu čo najlepšie. Generálkou na ne by mali byť budúcoročné majstrovstvá sveta.

Čo by ste odkázali športovcom v tejto neľahkej situácii?

Táto nešťastná situácia núti človeka lenivieť, pretože stráca motiváciu. Preto je dôležité, aby si športovec našiel rituál, napríklad cvičil každé ráno. Verím, že toto ťažké obdobie spolu prekonáme a budeme môcť robiť opäť to, čo nás baví.