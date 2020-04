Niektorí hráči zarábajú trikrát viac ako riaditeľ klubu, tvrdí Antošík

Hráči dnes nemajú žiadnu hodnotu, tvrdí šéf MŠK Žilina.

2. apr 2020 o 11:45 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Futbalový klub MŠK Žilina vyhlásil v pondelok likvidáciu a sedemnástim hráčom poslal výpoveď, lebo nepristúpili na požiadavku vedenia klubu na zníženie platov. Šéf klubu JOZEF ANTOŠÍK v rozhovore pre SME hovorí aj o tom: Aké platy ponúkli futbalistom?

Prečo ho nahnevalo, že hráčov budú zastupovať odbory?

Vzal by futbalistov do klubu späť?

Prečo súhlasil so splátkovým kalendárom pri prestupe Róberta Boženíka?

Váš klub je v likvidácii a sedemnástim najlepšie plateným hráčom ste dali výpoveď. Nebolo to unáhlené?

Bolo to vo veľkom strese a pod časovým tlakom. Každý mesiac nečinnosti produkuje stratu. Nastavil som si solidárny a zároveň sociálny princíp zníženia nákladov.

V angličtine sa tomu hovorí cost-cutting. Musíte začať od najvyšších nákladov. Vo futbale sú to osobne náklady. Zákonite sme pristúpili k zníženiu platov u futbalistov, ktorí patria k najvyššej príjmovej kategórii.

Máme dosť hráčov a v takejto situácii je priorita postarať sa o tých, čo majú nižšie zárobky. A takisto sme chceli zachovať piliere klubu do budúcnosti. Aby po opadnutí pandémie mohol futbal v Žiline pokračovať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tréneri už vyrábajú tresku. Po Žiline budú nasledovať ďalší Čítajte

Hráči tvrdili, že ste im chceli znížiť plat až o 80 percent. Nie je to veľa?

Futbalisti to môžu tvrdiť, ale bolo to individuálne. Nebolo to o percentách. Prechodne znížené platy sme zoradili do piatich úrovní: