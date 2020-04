Tenisti reagujú na zrušenie Wimbledonu. Som zničený, vraví Federer

Polášek dúfa, že v sezóne odohrá aspoň niečo

2. apr 2020 o 10:41 SITA

BRATISLAVA. Pandémia koronavírusu má na konte ďalšiu veľkú športovú obeť. Prvýkrát od roku 1945 sa neuskutoční najslávnejší tenisový turnaj na svete - Wimbledon.

Organizátori o tom informovali v stredajších popoludňajších hodinách. Táto správa sa okamžite dostala aj k popredným tenistom či teniskám, ktoré svoj smútok ohľadom zrušenia obľúbeného turnaja na tráve v Londýne prešpikovaného tradíciami vyjadrili prostredníctvom sociálnych sietí.

"Bolo smutné vypočuť si, že Wimbledon sa neuskutoční tento rok. Vlaňajšie finále bude navždy jedným z najšťastnejších dní v mojom živote. Teraz však prechádzame niečím väčším ako je tenis a najlepšia správa je, že Wimbledon sa vráti budúci rok.

To tiež znamená, že o niečo dlhšie sa budem môcť tešiť na obhajobu titulu," vyjadrila sa Rumunka Simona Halepová, ktorá v roku 2019 deklasovala vo finále Serenu Williamsovú 6:2, 6:2. Legendárna Američanka bola stručnejšia a napísala: "Som otrasená."

Kvitová: Wimbledon je pre mňa výnimočný

Wimbledon veľa znamená aj pre Češku Petru Kvitovú, ktorá sa na dvorcoch All England Clubu dvakrát tešila z trofeje zvanej Venus Rosewater Dish.

"Rozhodne je ťažké prijať rozhodnutie o zrušení tohtoročného Wimbledonu. Nielen preto, že je to pre mňa výnimočný turnaj.

Je to turnaj, ktorý je súčasťou histórie veľmi dlho a zanechá veľkú dieru v kalendári.

Mrzí ma, že si nezahrám na krásnej tráve v bielom oblečení. Samozrejme, vieme, že bude budúci rok bude Wimbledon späť. A možno to všetci oceníme ešte viac," uviedla 30-ročná rodáčka z Bílovca.

Kerberová: Sú dôležitejšie veci ako šport

O slovo sa prihlásila aj miestna šampiónka z roku 2018 Angelique Kerberová.

"V novej sezóne som sa tešila na viacero vrcholov. Olympijské hry pre mňa veľa znamenajú a myšlienka hrať Wimbledon je vždy najväčším zdrojom mojej motivácie. Tiež nebudem môcť hrať pred domácimi fanúšikmi v Bad Homburge a Berlíne.

Je to sklamanie pre mňa, ale aj pre tých, ktorí svoje srdce a dušu vkladajú do týchto udalostí a pre fanúšikov, ktorí milujú náš šport a podporujú nás hráčov po celý rok. Tiež dobre viem, že teraz sú dôležitejšie veci než profesionálny šport," uviedla Nemka na facebooku.

Polášek: Verím, že si v tejto sezóne zahráme

Osemnásobný wimbledonský šampión Roger Federer uviedol, že je zničený zo spomenutého rozhodnutia.

Švajčiar mal obhajovať účasť vo finále dvojhry, Slovák Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom zase semifinále štvorhry.

"Nejaké informácie sme už mali, momentálne je to už aj oficiálne. Samozrejme, je to veľká škoda a znamená to minimálne zrušenú celú trávnatú sezónu. Verím, že do konca sezóny nejaké turnaje absolvujeme a od budúcej sezóny sa to vráti do normálu," skonštatoval Polášek pre RTVS.