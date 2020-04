Núti ho k tomu štát. Futbalista Tottenhamu absolvuje počas pauzy námornícky výcvik

Prestávku využije netradične.

2. apr 2020 o 16:35 TASR

SOUL. Futbalový reprezentant Kórejskej republiky Heung-Min Son využije nútenú prestávku v Premier Laegue, aby si splnil povinnosti voči svojej vlasti.

Útočník Tottenhamu Hotspur absolvuje školenie juhokórejského námorníctva na ostrove Džedžu.

V Kórejskej republike je dvojročná povinná vojenská služba, no úspešní reprezentanti krajiny sa jej môžu vyhnúť.

Son ju absolvovať nemusí, keďže triumfoval v drese svojej krajiny na Ázijských hrách, no stále má povinnosť absolvovať trojtýždenný výcvik a 500 hodín prác vo verejnej službe.

Anglická Premier League je pre pandémiu koronavírusu pozastavená minimálne do 30. apríla. Son nastúpi na výcvik 20. apríla a problémom by nemalo byť ani to, že od 16. februára si lieči zlomenú ruku.

Informovala o tom agentúra SID.