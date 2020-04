Hráči nedostali výplatu už pol roka. Slovenský prvoligista má obrovské problémy

Aktuálna kríza situáciu ešte zhoršila.

2. apr 2020 o 18:20 SITA

BRATISLAVA. V ostatnom čase sa síce v súvislosti s fortunaligovým futbalovým klubom FK Senica hovorilo o možnom novom partnerovi, situácia je však naďalej veľmi zlá a nič nenasvedčuje tomu, že by sa mohla zlepšiť.

Ako informuje portál ŠPORT.sk, na Záhorí údajne zlyhalo ďalšie kolo rokovaní o prevzatí dvojnásobného slovenského vicemajstra.

Zamestnanci klubu mali naposledy dostať výplatu za september 2019, odvtedy venezuelský majiteľ Philip Valentiner do klubu nenasmeroval ani euro.

Okrem Senice je situácia zlá aj v ďalších kluboch najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, napríklad v Žiline je miestny klub v likvidácii.

"S každým klubom komunikujeme na dennej báze. Máme informácie aj od FK Senica, ktorú aktuálna kríza zasiahla z tohto pohľadu asi najvážnejšie, pretože rokovania o prevzatí klubu od venezuelského majiteľa skončili v slepej uličke pravdepodobne práve kvôli nástupu tejto krízy,“ povedal výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák pre ŠPORT.sk.

Narážal tým na krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu.

Hrozí, že aj v prípade pokračovania Fortuna ligy by mali Seničania problém v súťaži zotrvať.

"Máme informácie, že manažment sa snaží celú situáciu ešte nejako zachrániť. Samozrejme, na to je dôležitá ale aj súčinnosť aktuálneho majiteľa, ktorý si dlhodobo neplní svoje záväzky. V tejto situácii nemôžeme hovoriť o žiadnych garanciách. To by bolo absolútne predčasné. V záujme samotného klubu je pri súčasnom nastavení pravidiel dohrať súťaž,“ pokračoval Mertinyák.

Slovenskú futbalovú Fortuna ligu prerušili v sezóne 2019/2020 po skončení základnej časti, v ktorej Seničania obsadili deviate miesto.