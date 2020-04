Ó môj Bože, to je šialené, neuveriteľné. Moment, ktorý vošiel do histórie

Beckham predviedol svoj talent.

10. apr 2020 o 10:00 Igor Dopirák

SME Šport extra - najlepšie virály: Športový svet sa v týchto dňoch zastavil. Letné olympijské hry a majstrovstvá Európy vo futbale odložili, hokejový šampionát zrušili. Pozastavené sú aj všetky prestížne futbalové ligy či hokejová NHL. Tím športových reportérov a editorov denníka SME sa preto rozhodol potešiť fanúšikov výberom najlepších virálnych videí a fotografií, ktoré v uplynulých rokoch rozveselili, dojali alebo ohromili divákov na Slovensku či na celom svete. Najlepšie príspevky zo seriálu SME Šport extra - najlepšie virály zverejníme každý pondelok, stredu a piatok o 10:00 na stránke sport.sme.sk.

BRATISLAVA. Hoci hráči New York Giants v nedeľu 23. novembra 2014 doma prehrali, ich fanúšikovia opúšťali štadión nadšení.

Na vlastné oči videli moment, ktorý sa zapísal do histórie zámorskej NFL.

V zápase proti Dallas Cowboys predviedol Odell Beckham Junior jeden z najúžasnejších a najpamätnejších touchdownov v histórii amerického futbalu.

Na začiatku druhej štvrtiny sa dostal k lopte Eli Manning a poslal 40-metrový pas na Beckhama. Ten mal náročnú situáciu.

Okrem toho, že cúval, ho tesne bránil Brandon Carr.

Menovec slávneho futbalistu Davida Beckhama však predviedol svoj obrovský talent. Zavesil sa do vzduchu a jednou rukou chytil loptu.

"Ó môj Bože. To je šialené. To je neuveriteľné, to je absolútne neuveriteľné. To je najlepšie chytenie lopty, ktoré som v živote videl. Wáu," neveril vlastným očiam komentátor NBC.