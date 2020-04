Hokejku vymenil za lopatu. Nie som neschopný, vraví bývalý reprezentant

Kopať vie a zamaľuje, čo treba.

2. apr 2020 o 22:27 Boris Vanya

Rozhovor pre denník SME: Po jedenástich rokoch, počas ktorých vystriedal niekoľko dresov na Slovensku a v Česku, sa hokejový útočník JÁN SÝKORA (29 r.), vrátil do rodnej Detvy. Aj on patrí medzi športovcov, do života ktorých zasiahla pandémia koronavírusu.

Po predčasnom skončení hokejovej sezóny ste zostali bez práce. Akú hráčsku zmluvu ste mali v Detve?

Bol som SZČO, čiže fyzická osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Myslím, že v Tipsport lige majú také zmluvy s hráčmi všetky kluby s výnimkou Košíc, kde sú zamestnanci.

A ešte Slovana.

Môže byť.

To znamená, že vás platia, kým odvádzate nejaké služby?

Presne. A keďže na Slovensku sa už hokej nehrá, tak sme prišli o prácu.

Koľko mesiacov v roku dostávajú hokejisti výplatu?

Je to individuálne, kto sa ako dohodne. Väčšinou na deväť až desať mesiacov. Ja som mal hráčsku zmluvu v Detve od júla, ale aj keby sa nová sezóna začala načas, tak mi vypadol príjem na päť mesiacov. Najbližšia výplata by mohla prísť až v septembri – vyplatená spätne za august.

A keď sa hráč zraní a nehrá?

Keď ste zranení, nemôžete vykonávať svoju pracovnú činnosť a peniaze môžu byť krátené o tie dni, keď hráč nie je na ľade. V Detve som pre zranenie nehral od januára, ale v klube mi vyšli v ústrety a pustili ma na play off do Zvolena, aby som si peniaze, ktoré mi takto ušli, zarobil tam. Žiadne play off sa však už nehrá.

Päť rokov ste pôsobili u susedov v Česku, porovnajte.