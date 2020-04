Kanoista Vlček si počas karantény zlomil nohu. Hral nohejbal

Ide o komplikovanú zlomeninu.

3. apr 2020 o 16:37 TASR

KOMÁRNO. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček si počas pobytu v domácej karanténe nešťastne zlomil pravú nohu. V stredu sa v Dunajskej Strede podrobil dvaapolhodinovej operácii.

V prípade priaznivého priebehu rekonvalescencie by chcel v lete opäť začať s pádlovaním a pripravovať sa na novú sezónu, ktorej vrcholom bude presunuté OH 2020 v Tokiu.

Vlček utrpel fraktúru nohy pri nohejbale v komárňanskej lodenici, kde musel po predčasnom návrate zo sústredenia v Kalifornii absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

V nohe má osem skrutiek

"Mám vnútrokĺbovú zlomeninu, poškodený je aj meniskus. Dostal som do nohy osem skrutiek, kúsok kosti bolo potrebné nahradiť nejakým kostným implantátom.

Bola to pomerne komplikovaná zlomenina. Dúfam, že operácia dopadla dobre. Liečiť sa budem doma v Komárne. Po desiatich dňoch mi vyberú stehy a dajú ortézu.

Potom nebudem môcť nohu zaťažovať šesť týždňov, následne začnem s rehabilitáciou. Dúfam, že všetko pôjde hladko a nenastanú žiadne komplikácie," uviedol desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný európsky šampión pre Slovenský rozhlas.

Vlček verí, že koncom júna alebo júla si opäť bude môcť sadnúť do kajaka.

Vlček: Určite to s Tokiom nevzdám

"Táto sezóna je stratená, aj keď pochybujem, že sa v tomto roku vôbec uskutočnia nejaké dôležité preteky, pretože všetky súťaže rušia pre pandémiu koronavírusu.

Našťastie bude ešte dosť času pripraviť sa na olympiádu v Tokiu. Určite to nevzdám. Žiadne podobné zranenie som počas mojej kariéry ešte nemal, sú to pre mňa nové veci.

Dúfam, že to rýchlo prejde a rýchlo na to zabudnem. V tomto roku by som chcel ešte minimálne štyri mesiace pádlovať, potom by mala nasledovať zimná príprava," dodal trojnásobný olympijský medailista v K4, ktorý sa môže v Tokiu zapísať do histórie.

Doposiaľ žiaden slovenský športovec totiž ešte neštartoval na šiestich olympiádach.