FIFA upravila pravidlá pre OH v Tokiu, zvýšila vekový limit

Do začiatku júna sa nebudú hrať žiadne medzištátne zápasy.

4. apr 2020 o 7:53 TASR

ZÜRICH. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zvýšila vekový limit pre hráčov štartujúcich na olympijskom futbalovom turnaji v Tokiu. OH 2020 museli dôvodu globálnej pandémie nového koronavírusu odložiť na rok 2021.

FIFA potvrdila, že na OH v Tokiu sa budú môcť predstaviť futbalisti narodení na a po 1. januári 1997.

Na doterajších olympijských turnajoch mohli štartovať hráči do 23 rokov, vzhľadom na odklad OH 2020 sa však na hrách v Tokiu zúčastnia aj futbalisti s vekom do 24 rokov.

V platnosti však stále zostáva pravidlo, že každý zo 16 účastníkov olympijského turnaja môže mať v kádri aj troch hráčov mimo vekového limitu. Mužský futbalový turnaj sa v Japonsku začne 23. júla 2021.

"Zdravie musí byť vždy na prvom mieste. Tomu sa musia prispôsobiť aj všetky pravidlá a všetky kritériá v týchto ťažkých časoch," uviedla FIFA vo svojom stanovisku.

Z dôvodu pandémie takisto odložila dva turnaje majstrovstiev sveta žien. V riadnom termíne sa neuskutočnia MS hráčok do 20 rokov, ktoré sa mali na prelome augusta a septembra konať v Paname a Kostarike, a ani novembrový svetový šampionát hráčok do 17 rokov v Indii.

FIFA potvrdila, že minimálne do začiatku júna sa nebudú hrať žiadne medzištátne stretnutia mužov a žien. Informáciu priniesla agentúra AP.