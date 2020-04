Poznám to z vlastnej skúsenosti. Aj mňa zo Žiliny vyhodili, tvrdí Mucha

Keď nepodpísal zmluvu, preradili ho do béčka.

5. apr 2020 o 22:28 Pavol Spál

BRATISLAVA. Mnohým zostalo v pamäti, ako po slávnom víťazstve 1:0 v Poľsku, jeho rukavice bozkával redaktor slovenskej televízie.

Keď Slovensko postúpilo na svetový šampionát 2010 do Južnej Afriky, patril brankár Ján Mucha k najväčším hrdinom.

Za slovenskú reprezentáciu odchytal 46 zápasov, čo je rekord.

Bol prvým slovenským brankárom, ktorý si v ére samostatnosti zahral na veľkom turnaji.

Od roku 2016 je prvým prezidentom Únie futbalových profesionálov (ÚFP) na Slovensku.

Nechcel podpísať, tlačili na neho

Jeho úlohou je obhájovať práva futbalistov. "Už sa skončili deväťdesiate roky minulého storočia, keď hráč bol nikto a kluby si s futbalistami robili, čo chceli," vravel Mucha.

Keď vedenie futbalového klubu MŠK Žilina navrhlo viacerým svojim hráčom zníženie platov, na pomoc si zavolali práve Muchu. Majiteľa klubu Jozefa Antošíka to však nahnevalo a 17 futbalistom dal výpoveď.

„Nemáme záujem ísť do konfliktu s MŠK Žilina, ale sú zákony, ktoré treba rešpektovať,“ hovorí bývalý brankár.

„Hráči Žiliny boli od začiatku solidárni a sami sa ponúkli, že chcú rokovať," doplnil Mucha.

Aj on v minulosti pôsobil v Žiline. Aké mal skúsenosti s majiteľom Žiliny Jozefom Antošíkom?

„Aj negatívne. Mňa tiež vyhodili zo Žiliny. Bol tam psychický nátlak,“ spomína Mucha. V Žiline pôsobil v rokoch 2003 až 2005.

„Šesť mesiacov pred ukončením zmluvy som nechcel podpísať jej predĺženie, a tak ma preradili do béčka. Nemohol som hrávať zápasy. Takže to poznám z vlastnej skúsenosti,“ spomína na rozlúčku so Žilinou v roku 2005.

Vtedy neexistovali odbory

Následne Mucha odišiel do Legie Varšava, kde sa stal oporou. Až tak, že si ho všimli skauti z Premier League. A v roku 2010 prestúpil do Evertonu.

„Asi to tak malo byť. Ak by som vtedy podpísal novú zmluvu so Žilinou, tak by som sa do Poľska možno nikdy nedostal,“ vysvetľoval.

„Vtedy neexistovala žiadna hráčska asociácia, ktorá by hráčov chránila,“ dodal prvý Slovák, ktorý si zachytal v Premier League.

„Okrem tejto skúsenosti sme nemali s pánom Antošíkom žiadny problém,“ doplnil Mucha.

Naposledy sa so šéfom Žiliny stretol pred rokom.

„Hodinu sme debatovali a bola to veľmi prospešná a dobrá diskusia,“ uzavrel Mucha.