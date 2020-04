Celý svet je v karanténe, no Bielorusi chcú organizovať dlhoočakávaný súboj

Zápas by mal byť už 18. apríla.

5. apr 2020 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Hoci súboj Chabiba Nurmagomedova s Američanom Tonym Fergusonom o titul majstra sveta v ľahkej váhe v najprestížnejšej organizácii miešaných bojových umení v čase koronavírusovej krízy podľa niektorých informácií už odložili, organizátori dostali ešte jednu nezvyčajnú ponuku.

Prichádza z Bieloruska. Miestna federácia miešaných bojových umení podala UFC oficiálny návrh na konanie súboja 18. apríla v Minsku. Potvrdil to jej výkonný riaditeľ Maxim Koroľkov.

"Z našej strany sa urobilo všetko, čo je v našich silách - predostreli sme návrh, aby sa bojovalo v Minsku. Rozhodnutie je na vedení UFC," uviedol Koroľkov, cituje ho aj portál ruského Sport-Expressu.

"Myslím si, že veľké šance nemáme, lebo sme tlačení časom. Ak to však vyjde, zorganizujeme to rýchlo a dobre. Máme podporu od štátu," dodal Koroľkov.

Šéf Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White za za ponuku údajne poďakoval a ubezpečil bieloruských predstaviteľov, že s ich návrhom bude rátať ako s plánom B.

Ponuku z Bieloruska privítal otec a tréner Chabiba Nurmagomedova. "Veľké poďakovanie prezidentovi Lukašenkovi. Prečo by sme túto ponuku nemali brať do úvahy? Myslím si, že je to v súčasnej situácii jeden z najlepších variantov," citujú Abdulmanala Nurmagomedova ruské médiá.

Jeho syn však už pred pár dňami vyhlásil, že proti Fergusonovovi v plánovanom termíne bojovať nebude (znamenalo by to už piaty posun tohto súboja) a radšej zostane v domácej karanténe v Dagestane.

Súboj sa mal pôvodne konať počas galavečera UFC 249 v New Yorku a neskôr sa uvažovalo aj o záložnej alternatíve v Spojených arabských emirátoch.

"Celý svet sa nachádza v karanténe pred koronavírusom. Vyzývajú k nej všetky svetové vlády a ja by som mal byť výnimka? Viete si predstaviť seba na mojom mieste?," napísal Nurmagomedov na sociálnej sieti.