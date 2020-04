Je to ako sci-fi. Futbalové tréningy majú drastické pravidlá

V nemeckej Bundeslige chcú hrať od mája.

5. apr 2020 o 14:29 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Chvíľu tvrdý dril, kolektívne cvičenia, prípravné hry a veľké súperenie. Onedlho zase uvoľnená atmosféra, žartovanie či podpichovanie.

To všetko je možné vidieť počas bežného futbalového tréningu. V posledných týždňoch pre pandémiu koronavírusu je to však nepredstaviteľné.

Väčšina futbalistov vrátane slovenských sa pripravuje individuálne. Obranca Herthy Berlín Peter Pekarík bol v karanténe, keďže jeho spoluhráč bol pozitívne testovaný na koronavírus.

„Klub nám zabezpečil stacionárne bicykle a prostriedky na posilňovanie, cvičenie. Dostali sme individuálny program,“ priznal Pekarík.

Hoci koronavírus vo väčšine európskych krajín ešte nie je na vrchole, niektoré nemecké kluby sa rozhodli opäť otvoriť svoje tréningové centrá.

Prečo to robia? Od mája by mohla Bundesliga opäť pokračovať.

Tréningy sú bez kontaktu

Mužstvá nemajú klasické tréningy. Medzi hráčmi nedochádza k žiadnym osobným súbojom a nie sú tam žiadne typické frčky, keď napríklad spoluhráč dostane jasličky v bagu.

Je to skôr ako vojenský režim. Hráči sú ďaleko od seba, nie sú vo väčších skupinkách a priblížiť sa k sebe je zakázané.

Hoci to na prvý pohľad to vyzerá ako sci-fi, sú to len prísne nariadenia tímov v súvislosti s koronavírusom. Dodržiavajú ich v Dortmunde, Wolfsburgu, Lipsku či Augsburgu.

„Tréningy sú absolútne bez kontaktu. Pohybujeme sa čo najďalej od seba,“ priblížil pre Českú futbalovú asociáciu obranca Augsburgu Marek Suchý.

Bežne majú futbalisti pred tréningom rôzne rituály. Často si spoločne idú zacvičiť do posilňovne alebo si zájdu na kávu. Po tréningu mávajú spoločnú regeneráciu.

„Snažím sa chodiť čo najmenej do kabíny, takže sa prezliekam doma. Idem rovno na tréning, po ktorom sa opäť osprchujem až doma,“ dodáva Suchý.

Nie všetci dostali povolenie

Kým v normálnom režime vidí každý deň všetkých svojich spoluhráčov, momentálne sa najčastejšie stretáva s obrancami.

Tréningy majú rozdelené po skupinkách. Podľa hráčov je to však stále lepšia voľba ako sa pripravovať osamote.

“ Dôležité je, aby sa hralo a zápasy vysielala aspoň televízia ako čakať, kým sa na tribúny vrátia fanúšikovia. Pokým sa tak nestane, na niektoré kluby to môže mať existenčný dosah. „ Tomáš Koubek, český futbalový brankár

„Mám radosť, že takto trénujeme. Je to dobré pre hlavu dostať sa takto von a vidieť spoluhráčov,“ naznačil pre televíziu Sky kapitán Augsburgu Daniel Baier.

V pondelok sa do spoločnej prípravy majú zapojiť aj futbalisti Hoffenheimu, Düsseldorfu, Kolína i Bayernu Mníchov.

Smolu majú hráči Werderu Brémy, ktorým miestne úrady nedali povolenie. „V súčasnej situácii si to nevieme predstaviť,“ povedal brémsky minister vnútra Ulrich

Nemecká Bundesliga je pozastavená minimálne do konca apríla. Vedenie súťaže uvažuje, že od mája by sa mohlo opäť začať hrať. „To nie je od ligy správny signál,“ dodal Mäurer.

Dôležité je hrať aj bez divákov

Európske futbalové ligy sú pod veľkým tlakom. Ak sa nedohrá sezóna, anglická Premier Leauge môže prísť až o 1,25 miliardy eur. Z toho dve tretiny tvoria televízne práva.

A preto je pravdepodobné, že kluby budú chcieť odohrať sezónu aj pred prázdnymi tribúnami.

„Hrať bez divákov bude pre všetky tímy náročné. Zmaže sa tým výhoda domáceho prostredia. Pokým ide o televízne práva, je jedno, či sa hrá bez divákov,“ uviedol pre ČTK český brankár Tomáš Koubek.

„Dôležité je, aby sa hralo a zápasy vysielala aspoň televízia ako čakať, kým sa na tribúny vrátia fanúšikovia. Pokým sa tak nestane, na niektoré kluby to môže mať existenčný dosah,“ dodáva brankár Augsburgu.

To, že by sa Bundesliga mohla odštartovať už v máji, podporuje aj nemecký virológ Alexander Kekule.

„Som pesimista. Nevidím reálnu možnosť, že by sa tento rok hralo pred divákmi,“ priznal Kekule pre televíziu ZDF.

Futbalisti budú v špeciálnej bubline

Ak sa liga obnoví, muselo by to byť za prísnych opatrení. Celé tímy by zrejme museli žiť v špeciálnej karanténe a pred každým zápasom by sa hráči podrobili testovaniam.

„Musíme vytvoriť špeciálnu bublinu. Otázka bude, ako si toto netradičné zaobchádzanie s futbalistami vysvetlí spoločnosť, kde veľa ľudí trpí,“ vraví Kekule.

V anglickej Premier League zase uvažujú, že súťaž by sa mohla odohrať v tréningových kempoch v Londýne v priebehu júna a júla. Tiež bez divákov. A hralo by sa každý deň.

Nápad má aj podporu vlády, keďže ľudia by v čase opatrení mohli v televízii sledovať najpopulárnejší šport v krajine. Plán však sprevádza aj morálny problém.

„Kam zamieri hráč, ktorý si trebárs zlomí nohu? Nemocnice budú mať oveľa väčšie starosti. Premier League by takmer určite musela mať k dispozícii súkromnú nemocnicu,“ píše britský The Independent.

Nemenovaný klub Premier League dokonca navrhol, aby sa futbalová sezóna dohrala v Číne. Podľa portálu theathletic.com však zvyšných 19 klubov túto myšlienku nepodporilo.