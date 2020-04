Íri chcú viac času. Dúfajú, že baráž proti Slovensku bude až v novembri

Dôvodom je zmena trénera.

6. apr 2020 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Barážové stretnutie o postup na futbalové majstrovstvá Európy medzi Slovenskom a Írskom sa malo pôvodne odohrať 26. marca na bratislavskom Tehelnom poli.

Súčasná mimoriadna situácia ohľadom šíriaceho sa koronavírusu však prinútila Európsku futbalovú úniu odložiť tento zápas a v súčasnosti mu hľadá náhradný termín.

Írom sa hodí neskorší termín

Dočasný generálny riaditeľ Írskej futbalovej asociácie (FAI) Gary Owens verí, že k tejto dôležitej konfrontácii dôjde až v novembri.

Írsko sa pred dôležitým súbojom v Bratislave odhodlalo k nečakanému kroku, keď hlavného trénera Micka McCarthyho nahradil 48-ročný Stephen Kenny. Ten predtým viedol národné mužstvo do 21 rokov.

Práve spomenutá výmena je dôvodom, prečo by bola írska strana spokojná s tým, keby sa barážové stretnutie odohralo čo najneskôr. Dôjsť k nej malo až po ME 2020, Íri k nej napokon pristúpili omnoho skôr.

Owens: Musíme stáť za novým tímom

"Chcel by som, aby sa zápas play off odohral tak neskoro, ako to bude možné. Pokúšali sme sa ho presunúť na november, radšej než na september alebo október. To by Stephenovi a jeho tímu dalo šancu hrať pred play off nejaké priateľské zápasy alebo duely v Lige národov," uviedol Owens pre web FAI.

Okrem toho dodal, že Írov čaká náročná futbalová jeseň, počas ktorej by mohli odohrať až deväť zápasov.

Owens sa takisto poďakoval už bývalému kormidelníkovi írskeho tímu Mickovi McCarthymu.

"Počas krátkeho času, keď som s ním pracoval, som zistil, že je skutočný profesionál. V mnohých ohľadoch je mi ľúto, že s ním nebudem v budúcnosti pracovať. Toto je však Stephenov čas a musíme stáť za ním a za jeho novým tímom," dodal Owens, ktorý je dočasným generálnym riaditeľom FAI od januára tohto roka.