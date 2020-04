Ronaldo predviedol svoje brucho a vyzval súperov na súboj

Počas nútenej prestávky sa udržiava vo forme.

6. apr 2020 o 13:39 TASR

TURÍN. Ťahúň Juventusu Turín Cristiano Ronaldo využíva nútenú prestávku vo futbalovej Serie A na zdokonalenie už beztak kvalitne vypracovaného brušného svalstva.

Na sociálnej sieti zverejnil video, ktoré ukazuje, ako zvládol za 45 sekúnd urobiť 142 "brušákov".

Portugalský kanonier vyzval fanúšikov, no i ďalších hráčov, aby skúsili jeho kúsok prekonať. Jeho krajan Bruno Fernandes sa o to pokúsil, no dostal sa iba k číslu 117.

Majster Európy Ronaldo už v minulosti vyvrátil fámy, že každý deň vykoná 3000 brušných cvikov.

"Trénujem iba trikrát, či štyrikrát týždenne. Neurobím ich za tu dobu asi ani tisíc," vyhlásil vtedy. Správu priniesla agentúra SID.