Rozhovor pre denník SME

21-ročný slovenský brankár Roman DURNÝ sa do pamäte hokejových fanúšikov zapísal v roku 2018 počas MS do 20 rokov, kde predvádzal výborné výkony. Hneď po šampionáte odišiel do zámoria a draftoval ho Anaheim Ducks.

Poslednú sezónu odohral v nižšej zámorskej súťaži ECHL za tím Norfolk Admirals a len pred niekoľkými dňami podpísal s Anaheimom dvojročný nováčikovský kontrakt.