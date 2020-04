S Hrivíkom boli spokojní. On sa však nudí a chce zmeniť klub

Marek Hrivík opísal situáciu vo Švédsku.

6. apr 2020 o 16:05 SITA

BRATISLAVA. Nemohol opustiť byt a jedlo riešil cez kamarátov a rodinu, ktorí mu ho položili pred dvere. Aj takto opísal svoju 14-dňovú karanténu po návrate zo Švédska hokejista Marek Hrivík.

"Je to mierny paradox, že človek pri tom všetkom zhone tuží byť doma a nič nerobiť. Teraz to nastalo a je to dosť na nervy... Prvýkrát v histórii môžeme zachrániť svet sedením na zadku, tak hádam to naša spoločnosť pochopí," uviedol Hrivík v rozhovore pre Žilinský večerník.

Vo Švédsku odohral posledný zápas 12. marca a potom prerušili, resp. ukončili najvyššiu súťaž SHL. O tri dni neskôr bol už bol útočník tímu Leksands IF doma v Žiline.

Tešil sa na MS do Švajčiarska

Súvisiaci článok Nehráš, nezarábaš. V Česku mi dali päťkrát viac, vraví hokejista Sýkora Čítajte

"V sobotu popoludní som sa stihol len s niekým rozlúčiť a utekal som na juh Švédska cez Malmö na trajekt. V nedeľu ráno som vystúpil v nemeckom Rostocku. Potiahol som to na Rakúsko a potom sa len rýchlo ponáhľal do Žiliny.

Mám pocit, že okolo šiestej večer som už bol doma v byte," vrátil sa o tri týždne dozadu slovenský reprezentant.

Hrivík nazbieral v uplynulej sezóne 30 bodov za 12 gólov a 18 asistencií. A hoci jeho tím bol v tabuľke na predposlednom mieste, cítil sa dobre a tešil sa na majstrovstvá sveta do Švajčiarska. Ak by teda dostal pozvánku od reprezentačných trénerov. Lenže koronavírus mu, resp. im nedal šancu.

"Mal som dobrú sezónu. Ak by som dostal šancu, tak by som išiel. Od roku 2014 som nebol na majstrovstvách, určite by som si chcel urobiť vo Švajčiarsku dobrú náladu pred novou sezónou. Je to škoda, no teraz máme iné priority ako šport, čo je pochopiteľné," naznačil 28-ročný hokejista.

Spočítali prvých 200 nakazených

Súvisiaci článok Prečo sú hokejisti na Slovensku rukojemníkmi klubov? (otázky a odpovede) Čítajte

Švédsko patrilo ešte nedávno ku krajinám Európy najmenej postihnutým novým koronavírusom. A to napriek chabým vládnym opatreniam na ochranu verejného zdravia. Ako to vnímal Hrivík, keď ešte bol fyzicky prítomný na severe Európy?

"Úprimne? Nič sa tam nedialo. Spočítali prvých dvesto nakazených a že ďalej to počítať nejdú. Sú otvorené školy, všetko funguje. Švédi to berú ako klasickú chrípku, ak sa niekto cíti chorý, má zostať doma, kým mu nebude lepšie.

Takto nám to bolo tlmočené, oni z toho nerobia paniku. Sám neviem či to je dobrý prístup, no je to dosť odlišné oproti Slovensku," reagoval bývalý hráč Calgary Flames či New Yorku Rangers v NHL.

Hrivík uznáva, že v súčasnej situácii je šport na poslednom mieste. "Ľudia to majú ťažké, keďže nemôžu zarábať a postarať sa o svoje rodiny. Verím, že čoskoro bude vakcína, nech sa to celé konečne zastaví. Táto situácia nepomáha absolútne nikomu," myslí si skúsený útočník.

Má veľa ponúk zo Švédska

V Leksande s ním boli spokojní, ale on pokukuje v novej sezóne po novom pôsobisku. Prečo?

"Mimo hokeja je Leksand malé 6-tisícové mestečko a niet tam čo robiť. Toto ma celý rok dosť ubíjalo, pretože oproti takému New Yorku je to veľký nezvyk.

Bol som tam sám bez priateľky, voľný čas nebolo s kým tráviť. Mám veľa ponúk zo švédskych top tímov, tiež som zvedavý na vývoj v Rusku.

Kluby nechcú rozdávať kontrakty, ak sa nezačne nová sezóna včas. Väčšinou sa dohodnú na ústnom kontakte a podpíše zmluva, až keď sa začne liga. Dávam tomu čas," uzavrel Hrivík pre portál zilinskyvecernik.sk.