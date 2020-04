Saganov kolega neverí, že Tour bude v júni. Je však dôležitá pre prežitie cyklistiky, vraví

Vlani skončil v celkovom poradí štvrtý.

6. apr 2020 o 16:10 TASR

BRATISLAVA. Nemecký cyklista Emanuel Buchmann si nemyslí, že tohtoročná Tour de France sa uskutoční v pôvodne plánovanom termíne.

"Podľa toho, ako to momentálne vyzerá, tak si neviem predstaviť, že Tour s divákmi odštartuje 27. júna. A šéf Tour oznámil, že jazdiť sa bude len s divákmi. Podľa mňa to bude veľmi, veľmi, veľmi ťažké," povedal spolujazdec Slováka Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe.

Dvadsaťsedemročný vrchár skončil vlani na prestížnych pretekoch štvrtý a aj tento rok mal byť lídrom tímu na celkové poradie. Buchmann dúfa, že Tour nezrušia úplne a bude sa konať v neskoršom termíne.

Súvisiaci článok Hoplá, grande Peter. Sagan v cieli vyľakal člena Quick-Stepu Čítajte

"Neviem si predstaviť preteky v tejto situácii, no ak by posunuli štart o mesiac, mesiac a pol, mohlo by to vyzerať už lepšie. Zatiaľ som optimista," citovala ho agentúra SID.

Buchmann si vie preteky predstaviť aj v auguste či dokonca v septembri. "Sedieť by malo stále aj počasie. Tour je dôležitá pre prežitie cyklistiky, pretože sú na ňu naviazaní sponzori i obrovská pozornosť," dodal.

Slávne podujatie by sa malo konať od 27. júna do 19. júla, organizátori rozhodnú o jeho osude do 15. mája. Jedným z možných scenárov je, že by sa preteky konali bez účasti divákov.

Bývalý prezident Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) Brian Cookson zasa navrhol, aby sa všetky preteky Grand Tour išli v skrátenej verzii dvoch týždňov a mohli by trvať od konca júla do konca sezóny. Tour sa prvýkrát konala v roku 1903 a zrušili ju iba počas dvoch svetových vojen.

Vo Francúzsku evidovali v pondelok popoludní viac ako 92-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 8078 mŕtvych.

Celosvetovo je v 208 krajinách/územiach potvrdených už vyše 1,285 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 70.000 osôb.