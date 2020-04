Brignoneová už má glóbusy doma. Verí, že by ich získala, aj keby sa sezóna dokončila

Na hromadnú oslavu si musí počkať.

6. apr 2020 o 18:33 SITA

RÍM. Keď minulý týždeň zazvonil kuriér u Brignoneovcov s nadrozmerným balíkom, možno si ani neuvedomil, že nie je na správnej adrese. V rodičovskom dome čerstvej víťazky Svetového pohára Federice Brignoneovej ho privítal mladší brat Davide.

Jeho slávnejšia sestra býva na úplne inom mieste v najsevernejšej časti Talianska vo Valle d'Aosta, kde nefungujú kuriérske služby.

Keď Davide Brignone otvoril tri veľké škatule, boli v nich jeden veľký a dva malé krištáľové glóbusy určené pre hlavnú premiantku zjazdárskej sezóny 2019/2020.

Glóbusy nedezinfikovala

"Brat mi poslal fotografie s glóbusmi a spýtal sa, či to nie je náhodou moje. Povedal, že ak áno, tak to asi odnesie ku mne domov," uviedla 29-ročná Talianka vo videorozhovore pre AP zo svojej obývačky.

Na otázku, či v čase stupňujúcej sa pandémie koronavírusu v Taliansku použila na glóbusy nejakú dezinfekciu, nesúhlasne pokývala hlavou. "Boli v tej škatuli neviem koľko dní, takže s týmto by nemal byť problém," odpovedala.

Pôvodne to vyzeralo na naháňačku medzi Američankou Mikaelou Shiffrinovou a Slovenkou Petrou Vlhovou, ale kde sa dvaja bijú, tretí občas víťazí.

Talianka Federica Brignoneová vyťažila z vynútenej šesťtýždňovej pauzy Shiffrinovej po tragickej smrti otca či nie najlepšej kondičnej pripravenosti Vlhovej na začiatku sezóny.

Bola vo veľmi dobrej forme

Napokon sa stala prvou talianskou víťazkou v 53-ročnej histórii Svetového pohára. A k historickému veľkému glóbusu pridala aj dva menšie za obrovský slalom a alpskú kombináciu.

"Nemyslím si, že mám tie glóbusy nezaslúžene. Keď nám odriekli posledné tri dni sezóny v Aare, trénovala som tam a bola som vo veľmi dobrej forme. Myslím si, že by mi neušlo celkové víťazstvo, ak by sa súťažilo," uviedla Brignoneová a ešte doplnila na vysvetlenie:

"Zrušili nám deväť pretekov, nielen mojim súperkám, ale aj mne. A na konci sezóny som jazdila naozaj dobre. Samozrejme, je veľmi smutné, čo sa stalo Shiffrinovej."

Okrem distribúcie glóbusov na miesto určenia (dva malé za víťazstvá v hodnotení slalomu a paralelných disciplín dostala aj Petra Vlhová) sľúbila Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) najlepším protagonistkám zjazdárskej sezóny usporiadať aj malú slávnosť na ich počesť.

Oslava v rodnej dedine nebude divoká

V čase pandémie koronavírusu a v Taliansku vyhlásenej celoštátnej karantény je to prakticky nemožné. Brignoneová sa už nemôže dočkať chvíle, kedy sa o chvíle šťastia podelí so svojimi trénermi či najvernejšími fanúšikmi a vypočuje si taliansku štátnu hymnu.

Možno sa slávnostný večer uskutoční niekedy v lete v milánskom centre Talianskej federácie zimných športov (FISI) alebo v sídle FIS vo Švajčiarsku.

A možno sa to všetko posunie až na úvod novej sezóny na ľadovci v závere októbra v rakúskom Söldene. Pravda, ak koronakríza dovtedy povolí a dovolí organizovať športové podujatia aspoň od začiatku zimnej sezóny 2020/2021.

"Preferujem skorší dátum. Ak by to bolo neskôr, už by to zasiahlo do mojej prípravy na novú sezónu. Rovnako plánujem oslavu vo svojej rodnej dedine La Salle. Mám teraz dosť času zorganizovať to.

Nebude to však divoké, lebo pochádzam zo športovej rodiny a rodičia ani nepijú alkohol," vyhlásila víťazka piatich pretekov v práve skončenej sezóne SP.

Celá rodina miluje lyžovanie

Zatiaľ jediná oslava celkového triumfu bola spoločná večera s rodinnými príslušníkmi. Brignoneovej mama Maria Rosa Quariová vyhrala štvoro pretekov vo Svetovom pohári v rokoch 1979 - 1983.

"Sme lyžiarska rodina, milujeme tento šport. Pre nás bola oslava už to, keď sme si spoločne mohli prezrieť víťazné trofeje," uviedla sympatická Talianka.

V smutnom období pre celé Taliansko je práve čerstvá víťazka Svetového pohára veľká inšpirácia pre mnohých krajanov, ktorí bojujú s koronavírusom vo svojom tele.

Keď sa dozvedela o tom, že lekári a sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Piacenze jej napísali list vďaky a uznania, odpovedala rovnakým spôsobom.

Stále má veľkú motiváciu

"Majú toho v tomto čase veľmi veľa, prakticky neustále pracujú a pomáhajú ľuďom v prežití. Moje víťazstvo bolo pre nich asi jediná pozitívna emócia v uplynulých dňoch a týždňoch.

Ďakujem všetkým lekárom a sestrám, že sa nezištne starajú o ľudí. Myslím si, že hovorím za celé Taliansko," podotkla Brignoneová.

Zjazdárska univerzálka tvrdí, že ziskom veľkého glóbusu si splnila detský sen, ale rozhodne nepomýšľa na utlmenie či nebodaj koniec kariéry.

Svoju pozornosť chce zamerať na budúcoročné majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo či zimné olympijské hry v Pekingu v roku 2022. A to napriek tomu, že z MS a ZOH už má v jagavej zbierke striebro a bronz z obrovského slalomu.

"Stále mám veľkú motiváciu a chcem viac. Zároveň mám pokojnú myseľ v tom, že som už dosiahla, čo som chcela a všetko ďalšie bude iba príjemný bonus. Už teraz som poctená tým, akú som mala kariéru," dodala F. Brignoneová.