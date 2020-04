Šatan o Kovalovi: Ukazuje svoju emocionálnu nestabilitu a úroveň

Šéf slovenského hokeja skritizoval Kovala.

7. apr 2020 o 8:12 Jakub Benko

BRATISLAVA. Šéf SZĽH a bývalý hokejista Miroslav Šatan sa opäť vyjadril k udalostiam ohľadom udelenia a následného odobratia titulu majstra Slovenska pre Banskú Bystricu. Kauza, ktorá už niekoľko týždňov ovláda slovenský hokej, tak má svoje pokračovanie.

Ligová rada v zložení Igor Guryča a Richard Lintner udelila Banskej Bystrici trofej za predčasne ukončenú sezónu. Tretí člen rady, Miroslav Šatan, pri rozhodovaní nebol.

"Mal som informáciu, že kluby sa stretli v stredu 11. marca a väčšina z nich bola proti udeleniu titulu.

Napriek tomu v mojej neprítomnosti prebehla ligová rada a titul sa pridelil. Zobral som to ako fakt, a keď som sa to dozvedel, tak medaily už cestovali do Banskej Bystrice," vysvetľuje Šatan v podcaste HockeySlovakia.

Šatan: Sabotáže, na aké sme zvyknutí

VV SZĽH ako najvyšší výkonný orgán však minulý týždeň zrušil pôvodné rozhodnutie Ligovej rady. Tipsport liga tak v ročníku 2019/2020 nemá majstra.

"Musíme si uvedomiť, že slovenský hokej nie je len Banská Bystrica a myslím si, že toto Výkonný výbor uzavrel a dal nejakú náplasť na ranu, ktorá bola v slovenskom hokeji otvorená pred vyše dvoma týždňami," vravel vtedy Šatan.

Šéf slovenského hokeja tiež prezradil, že Bystrici sám navrhoval, aby titul vrátila. To sa však nestalo. Vyjadril sa aj k ďalším udalostiam, ktoré po skončení sezóny nasledovali.

"Sú to také sabotáže, na aké sme boli zvyknutí od Banskej Bystrice, či už pri nejakých striedavých štartoch, pri nejakých termínoch," kritizoval klub.

Šatan: Koval naozaj veľmi chcel titul

Na vyjadrenia Šatan potom zareagoval aj prezident klubu Juraj Koval. Hovoril o šikanovaní zo strany SZĽH a kritizoval viaceré kroky Šatana vo vedení, pričom sa vracal k viacerým kauzám z minulosti.

"Keď pán Šatan nevie prijať oprávnenú kritiku, nemusel sa nechať zvoliť za prezidenta, do ktorej ho, mimochodom, volila aj Banská Bystrica," vyhlásil Koval.

V spomenutom podcaste sa Šatan k problému opäť vrátil: "Videl som jeho vyhlásenie a naozaj to ukazuje jeho emocionálnu nestabilitu a úroveň riadenia hokeja,“

"Je potrebné povedať pravdu. Keď ju poviem, tak je zle, keď zase mlčím a dáva sa priestor ľuďom, tiež je zle. Táto situácia vznikla pod tlakom od majiteľa Banskej Bystrice, ktorý naozaj veľmi chcel titul," presviedča šéf hokeja.

Pri Svetovom pohári si to nevie predstaviť

"Telefonoval nielen mne, ale aj pánovi Guryčovi a jednoducho všetkým, ktorým posielal nejaké vystrihnuté pravidlá a paragrafy zo súťažného poriadku," opisuje Šatan postup Kovala vo veci pridelenia titulu.

Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie sa zamyslel aj nad tým, ako by sa takýto problém riešil v zámorí.

"Chvíľku som v minulosti fungoval v prostredí NHL, keď som robil generálneho manažéra Tímu Európy na Svetovom pohári.

Neviem si predstaviť takú neprofesionalitu, že by niekto kritizoval kolegov, trénerov či generálnych manažérov. To sú veci, ktoré sa medzi profesionálmi nerobia,“ uzavrel Miroslav Šatan.