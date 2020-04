Van Avermaet vyhral virtuálne preteky. Je to zvláštne a zároveň šialené, vraví

Preteky pozerali státisíce ľudí.

7. apr 2020 o 14:12 SITA

BRATISLAVA. Pred pár dňami mali cyklistickí fanúšikovia sledovať napínavý súboj o triumf na monumentálnej klasike Okolo Flámska, no šíriaci sa koronavírus bol proti.

Malou náhradou pre sklamaných priaznivcov boli aspoň preteky na diaľku na domácich trenažéroch, ktoré kopírovali posledných 34 km trate.

Na tento experiment sa podujali aj hviezdne mená svetovej cyklistiky a aj preto mali virtuálne preteky veľký úspech.

Víťazom sa stal Belgičan Greg van Avermaet, ktorému vyšiel útok v stúpaní Paterberg približne 13 kilometrov pred cieľom. Aj jeho divácky záujem o virtuálne preteky milo prekvapil.

Nechce z toho robiť vedu

"Je to šialené. Myslím si, že v Belgicku to všetci sledovali. Je to zvláštne. Moja priateľka hovorila, že veľa ľudí bolo v blízkosti môjho domu a povzbudzovali ma," uviedol van Avermaet pre portál cyclingnews.com.

Víťazstvo rodáka z Lokerenu malo sledovať prostredníctvom televízie 613-tisíc ľudí v Belgicku a mnoho ďalších online po celom svete.

Úradujúci olympijský šampión však jedným dychom dodal: "Nechcem z tohto víťazstva robiť vedu. Bola to pekná zábava v týchto ťažkých časoch. Bolo to dobré pre sponzorov aj celú cyklistiku, ale dúfajme, že sa čoskoro vrátime späť na cesty," uviedol Belgičan, ktorý preteky Okolo Flámska ešte nevyhral.

Šancí na víťazstvo už veľa nebude

Trikrát skončil na pódiu a až osemkrát v Top 10. Najbližšie bol k víťazstvu v roku 2014, no v záverečnom špurte štvorčlennej skupiny "vypálil rybník" domácim pretekárom na čele s Van Avermaetom legendárny Švajčiar Fabian Cancellara.

Organizátori sa pretekom Okolo Flámska snažia nájsť náhradný termín, čo by určite uvítal aj van Avermaet.

"Ako starší muž už pravdepodobne nemám veľa šancí vyhrať tieto preteky. Ak teraz prídem o ďalšiu šancu, nebude to dobré pre moju športovú kariéru," dodal čoskoro 35-ročný jazdec tímu CCC.

V podobnom duchu sa vyjadril aj tesne po oznámení odloženia olympijských hier v Tokiu, kde mal obhajovať zlatú medailu.