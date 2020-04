Na zápasy Slovana už nechodí. Nechceli ho pustiť, lebo mal paličku

Olympijské medaily v Tokiu získali Slováci už v roku 1964.

8. apr 2020 o 12:20 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Donedávna sme ho stretávali takmer každý deň. V obľúbenej kaviarni, za obľúbeným stolom, debatujúc s rovesníkmi.

Pri odchode sa zakaždým pristavil pri novinárskej partii.

"Česť vašej práci súdruhovia! Tak sa kedysi zdravilo - to si vy mladí asi už nepamätáte. Aha, aj Hamšík je tu," ukázal na kolegu s netradičnou frizúrou. Potom vytiahol zopár historiek, usmial sa, pozdravil a odišiel. Lenže kaviarne sú teraz zatvorené a jeho niet.

Anton Urban sa už viac ako tri týždne zdržuje prevažne vo svojom byte. Legendárny futbalista, kapitán Slovana Bratislava i československej reprezentácie zostáva aktívny aj vo vyššom veku.

Svetová pandémia koronavírusu však mení zabehnutý život aj dôchodcom. Práve staršie ročníky sú najrizikovejšou skupinou pri ochorení Covid-19.

Pre mnohých nie je jednoduché vzdať sa svojich zvykov a dbať na zníženie rizika nákazy.

„Bol to nepísaný zákon. Stretávali sme sa, či pršalo, alebo bolo pekne. Vždy prišiel niekto, s kým sme sa mohli porozprávať. Už keď sme boli dvaja, boli sme spokojní,“ vraví do telefónu 86-ročný Urban.

Príroda je mocnejšia ako človek

Anton Urban Narodil sa 16. januára 1934 v Kysaku. S futbalom začal v Slovane Bratislava, kde hral 18 rokov. Pôsobil aj v Olomouci a ČH Bratislava. V československej lige odohral 278 zápasov a trikrát získal Československý pohár. Kariéru ukončil v rakúskom tíme Wacker Innsbruck. Na olympijských hrách v Tokiu 1964 ako kapitán doviedol československý tím k striebru. Po skončení kariéry pôsobil ako tréner a funkcionár. Je držiteľom najvyššieho slovenského ocenenia fair play – Ceny Jána Popluhára.

Práve posedenia na káve Urbanovi dnes najviac chýbajú.

„Bolo to hlboko ľudské a bol to náš denný program. Teraz si aspoň zavoláme, čo má kto nové. Ale stretnutie pri kávičke je predsa len o inom,“ vraví.

Nechodí ani na nákupy, hoci dôchodcovia majú vyhradené hodiny v obchodoch. Pomáha mu syn. Všetko potrebné mu prinesie až ku dverám.

Z bytu vyjde len na krátku prechádzku okolo domu. Snaží sa dodržiavať všetky odporúčania. Tvár si zakrýva rúškom.

„Všetko to prijímam s pokorou. Je to pre nás aj príležitosť, aby sme sa nad sebou zamysleli. Možno nám príroda dáva najavo, že je tu aj ktosi silnejší ako človek. Možno to bolo neodvratné a ľudia si to zaslúžili,“ dumá.

Toníku, můžeš hrát?

Urban patrí medzi najstarších žijúcich futbalových reprezentantov. Hrávať začal v päťdesiatych rokoch minulého storočia v Slovane. V bratislavskom klube pôsobil s krátkymi prestávkami takmer celú kariéru.

„Futbal bol pre mňa náboženstvom. Tréningy a zápasy boli rituálom, ktorý trval roky. Povinnosti som mal v sebe hlboko zakódované. Pre nás mladých bolo šťastie, že sme mohli trénovať a hrávať,“ približuje.

Pred zápasom proti KĽDR na olympiáde v Tokiu v roku 1964. (zdroj: Slovenské olympijské a športové múzeum)

Keď prišiel prvý raz do kabíny Slovana, boli v nej hráči, ku ktorým vzhliadal.

„Bola to pocta. Pre mňa to boli ikony. Vičan, Jankovič, Benedikovič, Jajcaj, Tegelhoff, Pažický. V kabíne som si sadol do kúta a bol som rád, že tam vôbec môžem byť,“ spomína.

Jeho najslávnejšie futbalové chvíle sú spojené s Tokiom, kde sa v roku 1964 konali olympijské hry.

Do tímu ho nominoval český tréner Rudolf Vytlačil, ktorý si Urbana obľúbil počas vojenčiny v Olomouci. Mladý obranca vkladal do hry celé srdce a bol svedomitý hráč.

Vytlačil ho nominoval na prvý ligový zápas hneď na druhý deň po tom, ako nastúpil do klubu.

„Prišiel som do kabíny ako cudzí človek. Tréner ani hráči ma nepoznali a Vytlačil sa ma spýtal: ,Toníku, můžeš hrát?‘ Bol som prekvapený, ale odpovedal som: ,Môžem.‘ Hrali sme proti Slovanu v jeho najsilnejšej zostave a vyhrali sme 4:1. Motivovalo ma, že som dostal dôveru,“ hovorí slávny obranca.

Časom sa vypracoval medzi najlepších v československej lige. Hoci už hrával za Slovan.

Na olympiáde sníval o finále

Vytlačil ho vybral do olympijského tímu do Tokia a určil ho za kapitána.

Hoci Urban odohral mnoho zápasov aj v európskych pohároch alebo za reprezentáciu, olympijské hry ho ohúrili.

„Je to posvätná udalosť nielen pre športovcov. Všetko bolo čarovné – od uvítania cez nadšených fanúšikov až po množstvo športovcov z celého sveta,“ spomína.

Na vypredanom olympijskom štadióne sa konalo viacero súťaží. Futbalisti chodili sledovať aj iné športy. Na štadióne bývalo pravidelne 65-tisíc divákov.

„Sníval som, aké by to bolo zahrať si na ňom finále,“ priznáva.

Tímu sa na olympiáde darilo. Vytlačil bol dobrý psychológ. Vedel hráčov na zápas namotivovať a dobre pripraviť z mentálnej stránky.

Vo finále mohol vyrovnať

Československo zdolalo v skupine všetkých súperov – Kórejskú republiku 6:1, Zjednotenú arabskú republiku 5:1 (dnešný Egypt), ba aj Brazíliu 1:0.

Po výhrach nad Japonskom (4:0) a NDR (2:1) postúpila reprezentácia do finále. V ňom ju čakalo Maďarsko.

„Maďari mali vynikajúce družstvo. Nemyslel som si, že by sme ich mohli zdolať, ale napokon to nebolo až také nemožné. Bol to otvorený zápas. Dali sme si vlastný gól a ja som v závere nepremenil veľkú šancu. Ale keď nám tlieskal celý štadión, bol to veľký zážitok,“ opisuje Urban.

Zo Slovákov boli v tíme aj Ľudovít Cvetler, Štefan Matlák, Vladimír Weiss najstarší, Anton Švajlen, Vojtech Masný, Ján Geleta, Ivan Mráz a František Schmucker.

Na tokijských hrách sa o Československu veľa hovorilo najmä vďaka gymnastke Věre Čáslavskej. Senzačne vyhrala tri zlaté medaily, patrila medzi najväčšie hviezdy hier a získala si obdiv fanúšikov.

Jej súťaže sledovali aj futbalisti.

„Bolo to neopísateľné. Oslnila aj Japoncov, vďaka čomu sa Československo dostalo do povedomia. Nás to tiež motivovalo a mali sme vyššie sebavedomie. Boli to spojené nádoby,“ vraví kapitán reprezentácie.

Medailu si nenechal

Československo získalo v Tokiu štrnásť medailí, z toho päť zlatých. Uspeli viaceré tímy. Okrem futbalistov získali striebro aj volejbalisti, gymnastky v tímovej súťaži a bronz vybojovala osemveslica.

Anton Urban (vľavo) a Ján Zlocha. (zdroj: Slovenské olympijské a športové múzeum.)

Urban si úspech v Tokiu nesmierne cení aj po rokoch. Ako sirota z Kysaku sa dostal až na olympijské hry.

„Nebola to ľahká cesta. Bolo to náročné, ale pánboh zaplať, že sa to podarilo,“ vraví.

Svoju najcennejšiu trofej – striebornú olympijskú medailu – si však nenechal. Pred rokmi ju venoval Slovenskému olympijskému a športovému múzeu.

„Tak som to cítil. Neviem to opísať. Bol by som rád, ak to niekoho osloví, aby sa venoval športu,“ vysvetľuje.

Po skončení aktívnej kariéry trénoval i pracoval ako funkcionár pre bratislavský Slovan. Aj neskôr chodil na ligové zápasy.

Dnes to však neplatí. So súčasným klubom stratil kontakt. Raz ho usporiadateľ nepustil na štadión pre paličku, ktorú používa pri chôdzi, keďže má operované oba bedrové kĺby. Odvtedy sleduje dianie v materskom klube už len cez médiá.

„Cítim, že už som klubu vzdialený. Roky som bol v službách Slovana ako hráč, tréner aj funkcionár, no v tomto Slovane si na minulosť nik nespomína. Žijú prítomnosťou. To ich však len ochudobňuje. Futbalový život by mohol byť bohatší,“ vraví.