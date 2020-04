Hrošovskému už liga skončila. V Belgicku rúška stále nie sú povinné, vraví

Slovák ostáva v Genku.

8. apr 2020 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský v minulosti patril medzi opory českej Viktorie Plzeň, stredopoliar spod Tatier však od leta 2019 pôsobí v Belgicku.

Sezónu 2019/2020 tak už absolvoval v Genku a ako jeden z prvých má už po súťažnom ročníku, keďže najvyššiu futbalovú súťaž v Belgicku predčasne ukončili - ako prvú v Európe.

Hrošovského teraz čaká dlhšia pauza od futbalu, keďže v lete 2020 sa nebudú hrať ani reprezentačné zápasy.

S manželkou chodí do prírody

Súvisiaci článok Bývalý hráč Liverpoolu: Škrtel bol moja najväčšia nočná mora Čítajte

ME odložili na budúci rok, no Slovensko ešte predtým malo bojovať o účasť na šampionáte v baráži. Za všetkým stojí celosvetová pandémia koronavírusu.

"Je lepšie, že sa to o rok odložilo. Ale už aspoň viem, na čom sme. Ostatné tri týždne sme v Genku mali individuálny tréningový program. Súčasnú situáciu zvládam dobre, s manželkou chodíme často na prechádzky do prírody," povedal Hrošovský v rozhovore pre portál iDnes.cz.

Opísal aj situáciu v Belgicku, v ktorom zostal. "Rúška tu nie sú povinné. Iné opatrenia sú však veľmi podobné s ostatnými krajinami. Skoro všetko je zatvorené," prezradil.

V Genku nepanuje spokojnosť

V Genku zatiaľ nesiahli na úpravu platov v súvislosti s ekonomickou krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19.

"Postavili sa k tomu dobre. Mzdy za marec a apríl nechalo vedenie bez krátenia. Uvidíme, ako sa bude postupovať ďalej. Na klub som si celkom dobre zvykol, všetko tu funguje výborne," pokračoval slovenský futbalista.

Genk do sezóny 2019/2020 vstupoval ako obhajca titulu, no v predčasne ukončenej sezóne obsadil v tabuľke až 7. priečku. "S umiestnením nepanuje spokojnosť, cieľom bol prienik do elitnej šestky," dodal Hrošovský.