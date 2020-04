Hossova firma má veľké ťažkosti, peniaze od hokejistu nestačia

Mraziarne postihla kríza.

8. apr 2020

BRATISLAVA. Ekonomické následky pandémie koronavírusu pociťujú menšie aj väčšie firmy po celom Slovensku.

Výnimkou nie sú ani mraziarne, ktoré vlastní hokejista Marián Hossa.

Len nedávno pritom podnik, ktorý sa pýši dlhou históriou, prešiel obnovou. Hossa sa rozlúčil s bývalým spoločníkom a do vedenia prišiel manažér Juraj Sopko.

Ten v rozhovore pre Denník N prezradil, že firme sa začalo v poslednom období výraznejšie dariť, pričom výsledky v podobe zisku mali prísť práve tento rok.

"V januári a februári sme s tržbami rástli až o 30 percent. No dnes je situácia diametrálne odlišná," vraví manažér.

Strácajú stotisíc každý deň

Potravinárske spoločnosti sa pritom práve v tejto situácii, keď ľudia nakupujú potraviny vo väčšom množstve, radujú z vyšších tržieb.

Pre Hossovu firmu však znamenajú obmedzenia v súvislosti s koronakrízou katastrofu.

"Drvivá väčšina reštaurácií, ale aj všetky hotely sú teraz zavreté. A práve tento segment tvoril až 85 percent tržieb spoločnosti," vysvetľuje Sopko.

Zo dňa na deň tak firma prišla až o štyri pätiny tržieb. V číslach ide o stotisíc eur každý deň.

Môže prísť k hromadnému prepúšťaniu

Sopko tvrdí, že v mraziarňach sa nedajú výraznejšie šetriť náklady na výrobu či distribúciu.

Nateraz nevie, ako sa situácia vyvinie a či dôjde k hromadnému prepúšťaniu.

"Samozrejme, že napriek nepriaznivej situácii asi žiaden majiteľ nechce svoju firmu a jej zamestnancov nechať utopiť. Dosah tejto krízy je však taký zásadný, že aj výpomoc štátu by mala byť rozsiahla i celoplošná," myslí si manažér.

"Existuje niekoľko možností ďalšieho vývoja. Okrem iného aj to, že zredukujeme našu divíziu služieb, čo by sa dotklo až 50 z našich celkovo 180 zamestnancov, ktorých máme v popradskom výrobno-skladovacom areáli. Museli by sme výrazne prepúšťať," prezradil Sopko pre Denník N.

Verí, že po kríze sa obchod naštartuje

Marián Hossa pritom pri finančnom ozdravovaní poskytol firme výrazné finančné vklady.

"Aj preto sme z toho teraz o to viac otrasení. Rekonštrukcia domu bola pred dokončením a teraz prišlo zemetrasenie v podobe koronavírusu. Mnohé z nezavŕšených procesov sa prerušili alebo pokazili," dopĺňa Sopko.

Napriek momentálnym problémom si nemyslí, že povaha spoločnosti by sa mala meniť.

"V gastre chceme bezpochyby zostať. Po kríze sa obchod znova naštartuje. A to nám dodáva energiu zabojovať," uzavrel.