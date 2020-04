O víťazovi pretekov rozhodol po 63 hodinách výpadok internetu

Víťaz dostal zlatý toaleťák.

8. apr 2020 o 15:58 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Väčšina športovcov, ktorých koronavírus zamkol v karanténe, dobrovoľne trpí a trénuje v byte či na dvore.

V týchto neľahkých časoch však má ľudská tvorivosť väčšiu slobodu a nápady, na ktoré by za bežných okolností nik nereagoval, si nájdu svojich priaznivcov.

Čo tak behať až do úplného odpadnutia? Do samého konca síl. Nie štyri hodiny, ani dvadsaťštyri, ale kým človek vládze, no pritom by nemal vytiahnuť päty z domu.

Diabolská výzva

S myšlienkou zorganizovať virtuálny ultramaratón prišiel bežec Dave Proctor. Tento rok v máji sa chcel pokúsiť o prekonanie rekordu v behu naprieč Kanadou. Od Pacifiku k Atlantiku.

Aktuálny rekord je 67 dní.

Lenže koronavírus mu zmenil plány, keďže nemôže behať vonku. Proctor si uvedomil, že je množstvo bežcov, ktorí behali, trénovali, ale teraz nemôžu súťažiť.

Napadlo mu, že týchto ľudí prepojí cez virtuálny priestor a dá im možnosť bežať, koľko budú vládať.

Quarantine Backyard Ultra odštartovalo v sobotu 4. apríla o 6.00 kanadského času. V rovnakej chvíli museli vyštartovať všetci súťažiaci, ktorí sa chceli zapojiť.

Úloha bežcov bola zdanlivo prostá. V priebehu hodiny odbehnúť 6,7 kilometra. Podľa možností na bežeckom páse alebo na dvore svojho domu.

Kto to zvládne skôr ako za 60 minút, môže zvyšný čas využiť vo svoj prospech – môže oddychovať, jesť, sprchovať sa, spať, čokoľvek, no po 60 minútach, musí opäť bežať. Inak zo súťaže vypadáva.

Víťazom tejto diabolskej výzvy sa stane ten, kto zostane posledný.

Duel o bizarnú trofej

Všetkých účastníkov prepojili cez videohovor v aplikácii Zoom. Na začiatku to bolo okolo 2400 bežcov. Ich počet postupne klesal.

Po 28 hodinách bolo v súťaži stále 33 bežcov. Každý z nich mal za sebou 188 kilometrov.

Po šesťdesiatich hodinách a 402 kilometroch sa súperenie o bizarnú trofej – rolku zlatého toaletného papiera - zmenilo na duel.

Bežali proti sebe už len dvaja súperi – Američan Mike Wardian a Čech Radek Brunner.

Súboj by možno pokračoval ďalej, no Brunnera organizátori po 62 hodinách diskvalifikovali a za víťaza určili Wardiana.

Brunner totiž na začiatku 63. kola nevyštartoval hneď, ako organizátori oznámili začiatok novej hodiny.

Zlyhalo mu internetové spojenie, na ktorom Brunner sledoval signál štartu nového kola.

Preto štart prešvihol. Snažil sa svoj problém vysvetliť, lenže neuspel.

„Nechceli sme, aby sa to takto skončilo. No keď zaznel zvon, Radek neodštartoval,“ uviedli organizátori.

Víťaz dúfal, že súboj bude pokračovať

Wardian odbehol za 63 hodín 422 kilometrov. To je vzdialenosť z centra Bratislavy do centra Košíc.

O diskvalifikácii Brunnera sa dozvedel počas 63. okruhu. Rozhodol sa ho dokončiť. Posledných 6,7 km odbehol za 31:05 minúty, čo bol jeho najrýchlejší čas.

Wardian počas celej súťaže ani chvíľu nespal.

„Chcem všetkým poďakovať za podporu. Som rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí. Na konci to bol súboj proti výbornému bežcovi. Radek ma vyburcoval a tlačil k výkonu, ktorý som si ani nevedel predstaviť. Dúfal som, že náš súboj bude pokračovať ďalej. Žiaľ, skončilo sa to takto,“ uviedol Wardian na instagrame.

Wardian je víťazom World Marathon Challenge a držiteľom viacerých rekordov. Má najrýchlejší čas z desiatich maratónov v priebehu desiatich dní.

Zvládol ich za 29 hodín, 12 minút a 46 sekúnd.

Je držiteľom najrýchlejšieho času v behu naprieč Izraelom (Israel National Trail). Vzdialenosť 1016 km prebehol za desať dní a šestnásť hodín.

Brunner patrí medzi svetovú špičku v ultra behoch. V posledných štyroch ročníkoch Spartathlonu (beh z Atén do Sparty, 246 km) skončil vždy na pódiu.

Je českým majstrom v behu na 100 km aj na 24 hodín.